洪耀福欺林姿妙 藍共憤

林姿妙特別在媒體記者面前批示公文，藉此回應「不會看公文」的譏評。（胡健森攝）

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中國時報
／綜合報導

羅東鎮長林姿妙獲國民黨提名參選宜蘭縣長，民進黨祕書長洪耀福14日批評，林姿妙連公文都不會看卻要當縣長，太過勉強。林姿妙15日回應說，這根本是在欺負女性；國民黨痛斥，洪耀福是「執政黨傲慢的代表人物」，證明宜蘭縣在民進黨已盡失民心，才需要黨中央祕書長來做如此幼稚的不實發言。

羅東政績 有目共睹

林姿妙表示，自己除了仍是佛光大學碩士班的學生，先後擔任3屆縣議員、2任鎮長，從政多年的表現讓羅東鎮民及宜蘭縣民有目共睹，羅東鎮財政轉虧為盈，公所並將盈餘取之社會、用之社會，讓羅東鎮在環保等多項評比成績得到第一名。

林姿妙說，民進黨才剛完成提名就要打負面選戰，而且還是欺負女性，這不是宜蘭人的福氣，選舉不能光憑口水，要拿出實際成績給人看，給鄉親們過更好的生活，自己明明做得這麼好，擔任羅東鎮長之後讓孩子「讀書不用錢」、老人福利佳，如今宜蘭縣面臨著財政、教育、交通等重大問題，因此施政重點要放在如何照顧宜蘭縣民。

照顧縣民 施政重點

林姿妙隨後也刻意當著媒體記者的面前開始批示起公文，藉此回應民進黨祕書長洪耀福對她「連公文都不會看，都要人家幫忙看，一個公文都不會看的人要當縣長，這也太為難、勉強了」的譏評。

國民黨發言人洪孟楷表示，洪耀福因為宜蘭選情危險所以才無所不用其極地空口說白話，但想靠放黑話勝選，擺明汙辱宜蘭鄉親的智慧，相信民眾會透過選舉做出正確的選擇。

(中國時報)

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