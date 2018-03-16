跨障別媒合輔具 孩子學習無障礙

教育局將於18日在南區特教資源中心（興南國中）大禮堂舉辦學習輔具評估，將有24位治療師一起為孩子找到最適合的輔具。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市教育局18日將在南區特教資源中心（興南國中）舉辦學習輔具評估，將有24位職能治療師一起為孩子找到最適合的輔具，並首度跨障別同時進行一旦媒合成功就可直接借用，協助肢障、視障和聽障3類的孩子，在普通班也能無障礙學習。

凱凱因患脊髓性肌肉萎縮症，坐或站都要旁人協助，特製輪椅要他人幫忙推、助行器又走不遠，2年前到特教資源中心求助，職能治療師俞雨春評估發現他認知功能佳，安全意識跟操作能力都沒問題，大膽讓年僅3歲的凱凱使用電動輪椅，成為全桃園市最幼小的電動輪椅族。

在桃園特殊教育學校服務的俞雨春說，國內通常要到國中以上才敢使用電動輪椅，凱凱案例算是創舉，但也強調在校內電動輪椅也要考駕照，受訓2周再路考才能上路，出意外2次就會被吊扣駕照，笑言孩子們覺得拿到駕照是種榮譽、晉身「有車階級」格外珍惜，曾有國中生以電動輪椅「追女生」，屢勸不聽因此被扣照，一度抑鬱。

南區特教資源中心主任林雪琪說，全市約有8千餘位身障生，申請輔具者有734件，以肢障為大宗、近7成，其次為聽障和視障，強調過去都以行動為優先評估，但像是腦麻生，除了需要可以自由移動的輪椅，語言需求也能讓他增加溝通能力，因此今年首度結合跨障別治療師一起為孩子評估，24位語言、職能、物理、聽力治療師和視障輔具評估專員同時合作，短時間內協助學生找到最適切的輔具，她也提到桃園二手輔具媒合成功率達8成，讓庫存的輔具維護保養後再給下個孩子使用，避免資源浪費。

(中國時報)

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