大體老師啟發 他摘星立志從醫

僑泰高中張宇翔（左前四）立志從醫，透過繁星圓夢。而該校今年有14人錄取頂尖大學，開出紅盤。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

大學繁星甄選放榜，就讀僑泰高中的張宇翔因對生物很有興趣，高二時參加醫院參訪活動，看到大體老師時深有感觸，就此開啟他對醫學的興趣並立志從醫，學測成績72級分的他通過陽明醫學大學醫學系第1階段，朝夢想更邁進一步。

個性活潑、喜歡與人溝通的張宇翔原本參加學校辯論社，他說，因自然科與國文科都學得不錯，再加上興趣，在選讀法律或生物相關科系中徘徊，高二時因緣際會下跟著生醫社同學到中山附醫參訪，看到大體老師時，深刻感到人體很奧妙，想繼續研究下去。

返校後，張宇翔埋首研究醫學相關工作與當醫生所需特質，他表示，醫生需要與病人溝通，跟自已喜愛與人互動的特質相符，決定朝從醫的目標邁進。學測前還特別住校、每天讀書到深夜12點，並與同學組成7人讀書小組，透過相互教導過程了解自己的不足並加強。

與張宇翔同班的何政勳國中時就想從醫，國中會考成績足以錄取台中一中，卻選擇就讀僑泰，他說，考量私校管理嚴謹、師資也不錯，希望能在醫保班圓夢，也如願通過高雄醫學大學醫學系。

僑泰高中校長廖玉明指出，學校今年有73人錄取繁星，其中47人考取國立大學，錄取頂尖大學者多達14人，開出漂亮紅盤，預估下月申請入學也能交出好成績。

(中國時報)

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