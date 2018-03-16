王長發商號 穿越時空復活

2018年03月16日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

屋主和彰師大美術系師生合作，以「時空飛行船」為主軸，在屋內各空間布展，引領穿越時空。（吳敏菁攝）

中庭空間以羽毛、壓克力管設計「灑落在時光裡的生命碎片」。（吳敏菁攝）

百年建築「王長發商號」是首座在彰化市城外北門建造的3連棟洋房，多年閒置，家族第4代王能宏將祖厝其中1棟買回，打造生活美術館，屋主和彰師大美術系師生合作，以「時空飛行船」為主軸，利用屋內各空間領域特色來布展，引領穿越時空，立下老屋活化的好榜樣。

彰化市多棟老建築陷入保存和拆毀的僵局，王長發商號在沒任何指定的情況下，自發保存，重修舊「好」，為老屋點燈，特別難能可貴，也為彰化市黃金地段的中正路增添歷史風華。

王長發商號以經營米行起家，巴洛克建築立面有稻穗圖案，第4代王能宏在外經營事業有成，10年前得知房子有意轉讓，憶起兒時在祖厝的點滴回憶，二話不說買下房子，還陸續花費鉅資整理、修復，交給女兒王薏筑、女婿梁世賢經營藝文餐飲空間。

王薏筑說起爸爸5分鐘買1棟房，還興沖沖帶她去看房子，當下只覺得可怕！都破漏得不忍卒睹了，但慢慢深入建築格局才覺得珍貴，地下室木構、隔間竹編夾泥、梁柱是福杉，還有豪華巴洛克磚造立面，結合不同的年代、階層的建築工法、簡直是台灣建築史的縮影，更保留父祖輩生活的記憶。

王能宏還打算租下旁邊2棟，王薏筑說，為喚起更多人認識老房子，提供彰師大美術系師生利用空間特色布展「時空飛行船」，以壓克力管、羽毛，懸吊天井的「灑落在時光裡的生命碎片」等作品，形成新舊世代的對話。

(中國時報)