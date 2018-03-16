單車上網登錄 被竊快速尋回

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中國時報
／台北報導

你登錄了嗎？台北市今年起實施自行車拖吊移置收費，推出「自行車自主登錄系統」，方便民眾尋車。北市交通警察大隊近期加強宣導，製作問卷蒐集訊息，讓系統服務更便民，日前發生一起16輛單車失竊案，就有車主因有登錄系統，順利找回愛車；反觀沒登錄的自行車，至今仍沒人領回。

台北市元旦起擴增自行車自主登錄系統服務，讓民眾自發登錄，只要進入網站輸入姓名、電話和身分證等個資，上傳自行車車碼和照片，5分鐘就能完成，單一帳號還可登記多輛自行車。一旦日後車輛遭拖吊或失竊，車主就能即時掌握動態，尋回車輛比例大幅提升。

交大提醒，一般自行車出廠都會印製車碼，可能在車架前端、車身、踏板等處，各廠商編碼格式不一，民眾平時就可記下車碼，若車輛沒有車碼，也可用貼紙的標記作為辨識，上傳車輛照片。

交大執法組長顏三隆表示，近期交大透過臉書加強宣導，也製作「操作手冊」讓民眾了解登錄步驟，同時針對用戶發放問卷，蒐集各方意見，像是有人反映忘記密碼、照片上傳等問題，將請廠商修正系統程式，讓民眾使用更便利。

他還提到，最近北市刑大破獲1件竊車案，共有16輛腳踏車遭竊，其中4輛因有自主登錄，很快就找到車主，反觀其餘車輛遲遲沒人來領。另外，民眾若有登錄訊息，違停遭拖吊時，系統計會立即通知拖吊移置時間和地點，沒登錄的車輛只能仰賴地面留下粉筆標記，尋車的便利性和效率大幅降低。

目前北市約有342輛自行車登錄系統，顏三隆說，自行車沒牌照，難以追蹤數量和車輛動態，需仰賴自行登錄，建置系統目的是方便管理，不是要處罰車主，且登記個資一切保密，民眾可放心上網登錄。

(中國時報)

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