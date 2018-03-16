金門縣府原址重建 全島新地標

2018年03月16日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

走過半世紀的金門縣政府辦公廳舍，已不符現代化作業需求，縣府規畫斥資新台幣25億元，原址重建地上14層、地下3層，兼具現代建築設計風格與閩南傳統文化底蘊，且符合綠建築與智慧建築標章的新聯合辦公大樓。

縣府目前的辦公廳舍是在1968年軍管時期，由金防部工兵協建，採堡壘式外觀的老舊建物，沿用至今因陋就簡，且場地狹隘壅塞，已不符現代化辦公和為民服務的需求。

縣府早在陳水在縣長主政期間，即有拆除重建之議，但直到陳福海縣長上任，2015年7月成立推動小組和辦理選址，並在次年委託廠商進行專案管理技術服務，才進入實質規畫階段。

預計今年5月公開徵圖，進入細部設計的新行政大樓，預定容納17個局處室和所會單位，基地面積達1萬2330平方公尺，樓高地上14層、地下3層，總樓地板面積逾5萬1975平方公尺（含地下停車場面積）。汽車停車位400多席、機車停車位300多席，完工後將是金門最高的地標建築。

針對被賦予引領金門經濟發展、開創百年大計重任的新行政大樓，陳福海縣長表示，就配合「金廈生活圈」的形成、「小三通」的活絡與「金門大橋」的興建來看，縣政府原址重建有助於發揮區域中心位置的優勢功能。

縣府也指出，現址重建的優點包括促進金門地區經濟活絡，共創地方經濟再發展、位於重要交通節點，鄰近金城車站、金烈大橋及水頭碼頭，交通最為便利和區域商業發展成熟且生活機能健全，可有效串連周邊商圈持續精進發展。

縣府表示，若縣府遷址新建則可能面臨舊市鎮加速萎縮，遷址新市鎮尚未發展的風險，因此在參考台灣各縣市作法，提出最適宜規模及公眾能接受的地點，最終並以民意為依歸，擇定原址重建的方案。

(中國時報)