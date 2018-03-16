亂闖宣示主權 陳犯2大忌

2018年03月16日 04:11 中國時報 胡健森

「主人不在家」就不方便登門拜訪，這是基本禮貌及常識，但甫獲得民進黨提名參選宜蘭縣長的立委陳歐珀，不知道是喜悅沖昏了頭，還是真的是太直率，明知宜蘭代理縣長陳金德、縣議會議長陳文昌人在國外，卻還執意要上門「拜訪」，表面上說是為了要敲定再度拜訪時間，直闖縣長室的舉動，他人看在眼裡，「宣示主權」意味濃厚，對照陳毆珀一再口口聲聲表示會謙卑請益求整合，這種動作恐怕只會讓整合更為困難。

4年前總統馬英九母親秦厚修過世，馬家已公開表示不辦公祭、不設靈堂，但陳歐珀卻仍獨自硬闖靈堂，此事件鬧得沸沸揚揚，不但民進黨中央被逼得出面致歉，還譴責陳歐珀。

但陳歐珀顯然並未因此從中學到教訓，在獲得黨中央提名隔天上午，他明知一度內定為徵召縣長參選人的代理縣長陳金德出國不在府內，卻依舊強勢到縣政府並直闖縣長辦公室，讓辦公室人員一陣錯愕。雖然陳歐珀說他因為過去曾在縣府任職多年，回到縣府就像是「回娘家」，但他這樣的行為卻讓人有一種侵門踏戶、甚至是想要「提前宣示主權」的感覺。

由於副縣長黃適超也因公務不在府內，陳歐珀遂轉往府祕書長辦公室拜會，但此一行為又犯了一大忌諱，縣府祕書長與選務工作何干？各公家機關單位早已明訂「禁止從事政治拜票活動」，陳歐珀此次去找縣府祕書長，顯然是為了選舉而不是為了縣務工作，公然挑戰行政機關應嚴守行政中立的紅線。

陳歐珀之所以在黨內人緣不佳並非沒有原因，為人處世的細膩度、個性「太過直率」都有大大的成長空間。若是口頭上說再多的尊重、謙卑，行為卻又是另一回事，恐怕適得其反，對民進黨而言，恐非樂見之事。

(中國時報)