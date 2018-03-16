提升蘭嶼觀光品質 擬設景觀區

蘭嶼具有特殊的自然人文景觀風貌，但也因大量遊客湧入，造成觀光亂象。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

蘭嶼旅遊旺季吸引遊客量超過10萬人次，雖然造就觀光效益，卻因部分導遊或領隊不懂當地習俗而隨意介紹，嚴重傷害島上達悟族文化及觀感，為了改善觀光亂象，台東縣政府研擬畫設「自然人文生態景觀區」，規範遊客到蘭嶼旅行必須任聘當地解說員。

台東縣政府交通及觀光發展處副處長王國政15日在蘭嶼舉行座談會，說明畫設「自然人文生態景觀區」之程序。

縣府表示，蘭嶼鄉具有特殊的自然人文景觀風貌，每年旅遊旺季吸引遊客量超過10萬人次，雖然造就當地觀光效益，卻也因為遊客眾多及「一條龍」包套式的旅行團模式，對蘭嶼造成負面影響。

尤其部分導遊或領隊不懂當地習俗而隨意介紹，嚴重傷害達悟族文化及觀感，為謀求改善，縣府研擬畫設「自然人文生態景觀區」，規範遊客到蘭嶼旅行必須任聘當地解說員，由他們做最完整正確的解說。

另外，並可收取觀光保育費，不僅提升旅遊品質也增加在地就業機會，相關受益將回饋當地做為生態保育之用。

民眾在會中正反意見都有，有部分蘭嶼鄉親質疑會影響居民目前生活方式，或增加土地使用的限制造成不便等，亦有建議是否可以僅局部畫設作為試辦。

縣府強調，該案必須依照相關法令如原住民基本法等程序進行，在獲得大部分居民同意後才會進行相關作業，最終目標則是希望能針對目前的導覽亂象加以改善。

(中國時報)

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