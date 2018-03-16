推廣動健康 80歲練肌耐力

新北市社會局開辦「肌耐力推廣員培訓」和「社區動健康運動帶領員培訓」課程，未來200位新培訓推廣員，也將一併深入全市推廣運動。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

「我80歲都還在帶運動了，台下6、70歲怎敢不運動？」陳國禎是土城區頂欣社區照顧關懷據點動健康種子老師，為帶動社區長輩常運動保健康，再度報名參加社會局「肌耐力推廣員培訓」、「社區動健康運動帶領員培訓」課程，盼用專業與熱情影響更多高齡長輩。

陳國禎從2016年開始在頂欣社區照顧關懷據點響應動健康，堅持「活到老、動到老」的理念，每每在社區遇到鄰居家中的高齡長輩時，總是熱情相約一起運動，現在更精益求精，透過培訓課程學習更專業的運動知識，「看到我80歲都在動，比我年輕的就會跟著一起動。」

負責開辦肌耐力推廣員課程的菲特邦健康管理顧問公司執行長邱柏豪表示，英國運動醫學期刊研究發現，每周至少1次中等強度運動，能增加2.5倍健康機率，減少就診次數，美國心臟協會也研究顯示，肌力訓練可降低各種疾病風險，也可有效預防長輩衰弱造成跌倒或疾病發生。

社會局副局長林昭文表示，新北動健康推行邁入第3年，希望透過社區照顧關懷據點及銀髮俱樂部正確的推廣銀髮族運動，讓長輩動起來，此次開辦的肌耐力推廣員課程，200個名額甫推出就秒殺額滿，顯示長輩對運動的重視。

林昭文表示，社區動健康種子教師目前已有220位，其中110位為肌耐力運動帶領員，由於反應熱烈，今年持續開班，未來200位新培訓推廣員，也將一併深入全市246個社區照顧關懷據點、398個銀髮俱樂部及111個松年大學推廣。

(中國時報)

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