造希望之丘 舊二分局明年拆

為打造「希望之丘」，基市府預定明年將位在二沙灣山腳下的入口處、舊二分局等3棟建物拆除。（張穎齊攝）

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中國時報
╱基隆報導

基隆市自市長林右昌上任後，推出「1個核心、2個翅膀」的城市願景，其中這個「核心」即是二沙灣山這座「希望之丘」，為了改善周邊環境，市府計畫將位處入口處的舊二分局拆除。都發處指出，市府已爭取到前瞻經費，工程預算約1.7億元，經過基隆市議會審查後，預計明年將拆除舊二分局共3棟的建物。

隨基隆港蓬勃發展，郵輪客人次逐年飆漲，去年更達85.9萬人，市府因此祭出了「希望之丘」計畫，希望將二沙灣山上的景點都串連起來，並擬在中正公園的入口處，設置電梯與旅客服務中心，不過入口處卻有老舊的舊二分局、共3棟建物佇立在此，市府對此擬訂拆除。

都發處指出，由於舊二分局等3棟建物還沒達到60年屋齡的拆除年限，所以必須經過市議會審查後，才能拆除。不過市議會近期舉行臨時會，議員則分成兩派意見，爭吵不休。

民國黨籍議員楊石城表示，改建經費龐大，市府可以將現有的舊二分局建物做改裝，不一定要全部拆除。國民黨籍議員藍敏煌則說，若中央肯全額補助當然不反對，不過若無法確定，則會衍生許多問題。

民進黨籍議員洪森永說，市府已向中央爭取到經費，且打造希望之丘是大家都期盼的，市議會應該要配合通過。民進黨籍議員林明智指出，相關的經費與計畫都準備就緒，應該給予市府支持，不用再爭下去。市議會最後也在14日通過提案，同意明年拆除。

都發處長徐燕興表示，舊二分局等3棟建物的拆除經費與興建電梯的費用，共1.7億元，都已經匡列在希望之丘計畫，且內政部也在去年10月5日核定好預算，並希望市府在今年將細部計畫完整設計出來，所以預算會在下年度才看得到。

(中國時報)

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