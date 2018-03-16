孫大千搶先登記 丁守中今出馬

前立委孫大千15日前往市黨部辦理手續。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

國民黨台北市長初選14至16日領表、登記，前立委孫大千15日前往市黨部辦理手續，成為首位登記參加初選者，丁守中、張顯耀、鍾小平將預計今天前往黨部登記。至於現仍傳出國民黨可能徵召立委蔣萬安出征，對此，副主席郝龍斌、市黨部主委黃呂錦茹都否認，強調會按初選機制走。

今年藍綠陣營都有多人表態或者被點名參選台北市選戰，國民黨部分包括前立委丁守中、前陸委會副主委張顯耀、台北市議員鍾小平以及孫大千，原本要參加初選的前行政院發言人鄭麗文則已宣布退出。

孫大千昨天早上10時抵達市黨部，成為第一位登記參加初選的候選人。他說，要打一場不一樣的初選，選舉事務、宣傳都會在數位平台與社群網站上進行；這部分，他認為現任市長柯文哲是網路經營的先驅者，的確有很多可以參考、試著超越的地方。

但孫大千登記時，還發生一段插曲。他繳交黨籍資料時，雖出示黨證，但市黨部仍要求黨籍從桃園轉到台北，須有桃園市黨部蓋章，因此，他必須返回桃園蓋印章。孫大千對此忍不住抱怨，「國民黨真的是個太老的政黨！」

他也說，這次選戰可以發現黨內還是有個迷思，認為只要找到「救世主」，例如蔣萬安、周美青，黨就有救了，但其實只要黨站起來，誰都可以是強棒。

(中國時報)

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