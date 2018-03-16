健康小學堂 今年首增銀髮競賽

2018年03月16日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市健康小學堂今年邁入第6屆，逾200隊隊伍將在全市9大分區競賽，首場29日在樹林區文林國小登場，衛生局15日舉行宣傳記者會，邀請2017年上半年度Line貼圖銷售第4名的知名插畫家咖波站台，希望藉由他童趣的畫風，吸引更多孩童目光。

衛生局與教育局於2013年開始聯手開辦「健康小學堂」，參賽的孩童無不摩拳擦掌做足準備，要為個人及學校爭取最高榮譽，6年來已成了全市國小的年度大戲，當年參加第一屆賽事的學生現在已經念高中。

首場競賽於29日在樹林文林國小吹響號角，5月22日複賽晉級8強，6月9日進電視攝影棚由超級總動員主持人郭彥均及食尚玩家主持人林彥君主持，進行冠軍爭霸賽，錄製後全國播出。

衛生局健康管理科長林惠萍表示，今年健康小學堂除了孩童報名參賽，特別為銀髮族於7月19日在市府6樓禮堂加辦一場，另外，為讓更多民眾能參與這場盛事，健康小學堂網站5月1日正式上線，藉由積分闖關的遊戲，贈送東京、香港來回機票，還有逾千份好禮，歡迎民眾踴躍參加。

去年冠軍隊伍文林國小校長朱玉環表示，健康小學堂在學校喚起家長和孩童對健康的重視，校方必須在比賽前1年的12月，先舉行校內初賽，班級的代表隊經過層層關卡過關斬將，才能代表學校參與三鶯樹分區的初賽，儼然成為學校每年的重要活動。

(中國時報)