姚文智政見牛肉 復辦牛肉麵節

2018年03月16日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

有意參選台北市長的綠委姚文智昨偕同民進黨台南市長參選人、綠委黃偉哲舉行「北南雙城美食會」，姚強調，若當選台北市長，將復辦被柯市府取消的牛肉麵節。姚也提及，台北有6家日本料理入選米其林評鑑，足見實力，未來將增加與日本簽訂姐妹市，並致力舉辦台北與東京、大阪的雙城論壇，讓台日美食大PK。

廣譽為美食聖經的《米其林指南》日前公布台北星級餐廳，姚文智近來參選動作不斷，昨天搭上飲食話題，將記者會場地特別移師到入圍米其林「必比登推介」的餐廳。

姚文智說到，他很少稱讚前總統馬英九的政策，但他認同馬在市長任內舉辦「台北牛肉麵節」；柯文哲上任市長後卻取消牛肉麵節，強調未來他若當選台北市長，絕對要復辦牛肉麵節，甚至滷肉飯、竹筍及各種美食也都要推廣。

姚說，去年泰國曼谷在米其林評選沒有三星級，但台灣第一次評選就出現三星級餐廳，顯示台灣的「食力」相當豐厚；未來市府應多加宣傳推廣，努力打造「台北食代」，跟世界各國城市競爭。

黃偉哲說，馬英九當初辦牛肉麵節獲得許多好評，不理解為何現在取消，並吐槽柯文哲都在吃便當，「應該要辦個便當節」。黃也補充，台南與日本交流走得很前面，目前除了有許多日本觀光客赴台南旅遊，台南現在已有9個日本城市的姐妹市。

(中國時報)