吃定包商 鐵改局副工程司收押

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中國時報
／高雄報導

交通部鐵改局南工處第六工程段余姓副工程司遭檢舉利用職務之便勒索財物，高雄地檢署14日指揮搜索、傳換余男，認定他5年內不法取財37萬餘元，上網血拼甚至修車、裝潢都是包商埋單，依貪汙治罪條例聲押獲准。

雄檢調查，46歲余男督導台鐵鐵路地下化鼓山至美術館間工程，涉嫌從2013年起，多次利用權勢向承攬廠商索討現金或物品。

廉政署南調組蒐證跟監1年多發現，余男網購近2萬元露營帳篷，其他像運動手錶，iPhone、相機鏡頭、平板電腦、酒等，均是包商埋單，他還直接用Line截圖給對方，指定購買的家具、衣櫃、辦公桌、工具、卡式爐。

不僅如此，包商還得自掏腰包到他的租屋處裝飲水機、瓦斯爐、馬桶、廚具、衣櫃、3台冷氣、蓮蓬頭。余男假日與女友到台東、花蓮、宜蘭出遊，不僅開著包商提供的公務車，油錢、停車費、過路費，都是包商付的錢。

雄檢檢肅黑金專組檢察官魏豪勇14日指揮廉政署南調組、肅貪組廉政官，在余男住處查獲疑似不法取得的餐券、茶葉禮盒、露營用品、單眼相機及鏡頭、手機、運動手錶等。

經傳喚余男及證人共12人到案，檢方認定余男涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物罪嫌，5年來不法取財超過37萬元，因有勾串證人及滅證之餘，向法院聲請羈押禁見，經檢察官魏豪勇15日到庭論告，法院裁定收押禁見。

(中國時報)

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