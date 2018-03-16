吳音寧 腐敗政治象徵

2018年03月16日 04:11 中國時報 包正豪

談到農產運銷，特別是菜價，往往是「菜金菜土」，接著的社會輿論就是有「菜蟲」囤積居奇，牟取暴利，而農民欲哭無淚。這樣的劇碼至少演了40年，因為自我有記憶以來，就是這樣。政府的回應也很老套，首先就是廟堂大員嚴正宣示要打擊菜蟲，但保證不會有菜蟲被抓到；其次就是聊勝於無的解決方案，動員國軍大量採購。我想這個大家應該不會陌生，高麗菜價崩盤時，部隊可以三餐都吃高麗菜；香蕉生產過剩，國軍變成猴子樂園。不管哪樣農產品生產過剩，拿去餵國軍就對了。就這樣一套應變的SOP，歷經40年而不衰。

過去國民黨長期執政，農產運銷業務又普遍被認為是地方派系分肥的禁臠，所以兩相連結，就是「國民黨放任、勾結地方派系，滋養菜蟲」。民進黨總是拿這個抨擊國民黨政府，藉此動員選舉支持。不過很有趣的一件事情是，無論民進黨在朝在野，同樣的問題還是一再發生，但輿論還是很輕易地就被導向去指責國民黨，所以千錯萬錯都是國民黨的錯。只是我自己是不太同情國民黨的，如果一個問題被罵40年，然後你還無法解決，甚至連在野時期都還被罵而無法自我辯護，那真的只能怪自己蠢。

既然如此，這次北農事件算得上什麼！菜價也沒有崩盤到農民呼天搶地，民眾生活也沒有受到嚴重影響，較諸以往那種老農痛哭淚流滿面的畫面，這次北農總經理吳音寧神隱，到底有什麼了不起？無他，人禍而已。以前發生這樣的菜價崩盤，可以歸咎菜蟲，可以歸咎地方派系把持農產運銷，這回可不行。從中央農委會到地方台北市政府，可都不是國民黨的人。原本的北農總經理韓國瑜已經被趕走，推出來的是一個不知所以，只知道老爸是個擔任資政的「農民詩人」而坐領250萬高薪的「抗議專家」吳音寧。

所以北農事件反映出一個眾人皆知的事實，真正把持農產運銷權力的「菜蟲」就是政府。農產運銷原本應該屬於私部門的事情，買菜賣菜，民間自決。但政府橫插一槓，打著「民生穩定」的口號，硬要以官股介入產銷流程，進而掌握人事和相關資源，方才使得農產運銷成為政客分肥的禁臠，而棄民眾權益於胡底。

既然是官股控制，黨同伐異與任用私人自不可免，於是我們看到像吳音寧這樣毫無一點可供說嘴的產業經驗的人，可以一下子變成年營業額十數億公司的總經理，然後一問三不知，坐視產銷亂象叢生，無力解決，還能倚賴背景，把董事長搞到揚言辭職抗議，但文青總經理還是可以穩坐釣魚台，老神在在。

選舉勝利贏得政權，任用同志為官員，目的在於推動政黨認為有利國家發展的政策，所以任用的官員不僅要有能力，還要與執政黨同心，事屬必然。這個不叫任人唯親，這是常態。有氣量一點的執政黨，甚至可任用與其政黨立場未見相合，但努力方向一致的人為官。但是如果執政黨任用的官員是毫無能力，僅憑裙帶巴結上位，或者是酬庸的結果；出事之後，還可以憑藉自身背景來脫身，甚至繼續戀棧職位，毫無責任歸屬問題的話，這樣的情形，我們稱之為「腐敗」。北農事件並沒有什麼了不起的，吳音寧本身也不重要，她只是一個象徵，是民進黨政府腐敗的象徵，僅此而已。（作者為淡江大學蘭陽校區全球政治經濟學系主任）

(中國時報)