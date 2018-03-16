照顧消費者 客廳影視業的新趨勢

2018年03月16日 04:11 中國時報 李學文

看完了《軍師聯盟》後，緊接著看《虎嘯龍吟》，追完了虎劇之後，家人似乎突然陷入一種電視的空窗期中，一時之間，不知該看些什麼節目才好。你也許好奇，打開機上盒，各式各樣節目不是琳琅滿目？但節目雖多，觀眾的品味各有不同，不是所有觀眾都喜歡所有類型，再多的節目，恰如女人的衣櫃一般，打開來，總是少了那麼一件。

別忘了，在過去，我們可是一晚消費1集戲劇，現在一套40/50集戲劇，卯起來追劇，可能10天便看完。要花好幾天或許1個月才能製作1小時的劇，居然沒幾天就消耗完，照這樣下去，再多的製作能量，恐怕也趕不上追劇族的速度啊！這就是我認為OTT TV產業在可預期的未來，可能會漸漸呈現出的問題。

猶記業界泛稱2006年是OTT TV元年，近期，國際居然已出現了一個新詞，叫「後OTT時代」，數位市場發展神速，從成長、爆發到飽和，不過短短幾年，而後OTT時代反映在電視領域，可能便是上述的問題。或許，此時正好適合發展4K（乃至於8K）的內容付費服務，亦或是國際之間超高畫質電視的內容直播服務：諸如國際級的演唱會、醫療或科技等相關大型研討會、數不清的運動賽事，還有許多重大國際事件的現場等等，過去一般觀眾較難觸及的影音內容。我們不要忘了，OTT TV原本便是建諸於開放性的網路，本質上就是國際性的。

此外，瑞士公司NAGRA長期為數位娛樂產業提供匯流媒體與數位安全解決方案，具有領導地位，近期提出五個傳統付費電視的發展趨勢，頗值得我們關注。

一、數位匯流將進一步驅使電視商業模式轉型：傳統付費電視產業及OTT電視服務之間差異性已越來越小，對使用者而言，電視就是電視，無論它是經由何種管道及被消費的。越來越多的業者積極與網路平台策略合作，有效地利用網路提供給觀眾想看的內容。此外，既有電視系統會與新系統共存一段時間，是否有能力輕易地將OTT的服務及產品移植至傳統平台上，是一個持續的發展重點。

二、是否有一種個別化的使用界面可適用所有不同消費族群：多年來，用於付費電視服務的使用界面一直相對簡單，以EPG或應用程式為主。業界的主流價值是讓消費者端可完全主控內容，但當內容大量增加時，每個人對如何、何時、何地及觀看什麼內容的需求都是不同的，業界十分渴望客戶旅程 （User Journey，客戶如何一步接著一步地使用產品或服務）與體驗設計能密切融合。能提供各種選項以滿足個人需求和消費者類型的業者最終將會勝出。其核心包括語音用戶界面、人工智慧、機器學習、VR/AR及物聯網技術的發展。

三、內容盜版問題：從業者透過電子遊戲競賽以期獲得新的觀眾，到面臨內容盜版的挑戰，內容所有者和付費電視市場都有著巨大的機遇和新的挑戰。在過去的幾年裡，先進盜版手法不斷推陳出新，嚴重影響觀眾收看現場體育節目的權益。2018年將是轉捩點，最終結果會對業界和消費者有利。服務提供商將採用點對點、閉鎖方法來保護和標記內容，對盜版進行監控和採取行動。

四、能見度：付費電視獲利模式和服務將不斷演化，平台需專注於利用數據智能和人工智能，以幫助業者實驗創新的服務並制定更好的戰略決策。凡是採取主動措施來吸引消費者行為的公司，將會在2019年時拋開競爭者，獨占鰲頭。

五、新的商業模式將崛起：付費電視服務提供商正在努力細分市場，提供更靈活的節目套餐和OTT產品，以減少觀眾流失並增加額外收入。預計此一趨勢在2018年將在全球風行，特別是在一些鼓勵創新營運模式的國家。現在的問題不再是這些新獲利模式是否能彌補因觀眾流失所造成的收入損失 ，更重要的是，它符合消費者日益強調的收視自主性，唯有如此，才能保有收視戶對電視的熱情。（作者為科技媒體專欄作家）

(中國時報)