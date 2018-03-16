中選會審公投 玩弄民主

友善列印
中國時報
毛嘉慶

今年的九合一大選，一般預料將同時出現許多公投案，是台灣民主發展的重要里程碑之一。但民眾未必知道，民間發起包括反核食、廢止促轉條例、國民教育不應納入同志性教育等眾多公投案，正在中選會「受審」，未必能過關。你以為憲法保證的參政權有選舉、罷免、創制、複決，但民進黨的衙門深似海，在他們主觀的意識形態操控下，恐連基本的連署權都無法伸張。

就事論事，落實公投是民進黨自創黨以來吸引選票的重要議題之一，按理說，既然已經完全執政，就更應該落實主權在民的理念。但曾幾何時，以各種手法巧取豪奪的民進黨，卻背棄了對選民的承諾，讓現在的公投案還必須經過中選會的許可、審核才能成案。這已經不是民主笑話，而是赤裸裸的中央集權統治的實質作為，公民們不能沉默。

修訂《公民投票法》時，在野黨爭取廢掉「公投審議委員會」，就是為了避免政治干擾民意展現，但中選會卻可以在沒有法源依據下，自行召開聽證會實質審查人民提案，這無異是蔡政府自行擴權，甚至透過中選會當黑手自行釋憲，嚴重侵蝕公民意志。

畢竟我國的《公投法》對於公投是否成案，早就訂有連署門檻，而且分二階段，在人數、時間上都有壓力，能否成案端賴人民對該議案是否有感，況且，要通過第二階段近30萬人願意簽署完整個資的門檻，是相當不容易的大工程。也就是說，人民要以創制、複決補代議政治之不足，本就已經百般無奈，執政當局竟還藉機糟蹋百姓。正如李復甸教授在《中國時報》為文所言，民進黨無異讓公投民意被關進鳥籠再蓋上塊黑布透不出光。此等行徑正是民進黨政府高壓統治的進行曲，也象徵民主的悲哀。

再者，民進黨憑藉其國會優勢，在修法時限縮公投議題內容、範圍，諸如：預算、租稅、投資、薪俸及人事。憲法保障的人民參政權被代議士逕行剝奪，也是民進黨政府掌權後嘲弄百姓的另一項惡例。

以4年4200億元的前瞻預算為例，民進黨要拿來綁樁拚選舉，國人誰不知道？再以擴建深澳火力發電廠為例，明明舉國皆期期以為不可再製造更多空汙，但這兩者因為是公共投資，人民連否決的權力都沒有。我們用1/4參政權（選舉）選出立委，並沒有人賦予他們權力限縮我們另外3/4的參政權（罷免、創制、複決）。蔡政府假民主之名行獨裁之實，續創新猷。

還有更令人氣結的，就是《公投法》明明已將連署、投票門檻下修到18歲，還可以不在籍投票，但行政院及執政黨卻封殺國民黨的相關提案，至今也還沒有提出修法版本完成不在籍投票法律程序。公民們要反制，就熱烈連署各項公投案，讓民意被看見。若執政當局還要杯葛、思想檢查，以後就稱呼他們為「玩弄民主」進步黨吧！（作者為資深媒體人）

(中國時報)

照顧消費者 客廳影視業的新趨勢 中央統籌款 應用在刀口

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。