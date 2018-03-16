中選會審公投 玩弄民主

2018年03月16日 04:11 中國時報 毛嘉慶

今年的九合一大選，一般預料將同時出現許多公投案，是台灣民主發展的重要里程碑之一。但民眾未必知道，民間發起包括反核食、廢止促轉條例、國民教育不應納入同志性教育等眾多公投案，正在中選會「受審」，未必能過關。你以為憲法保證的參政權有選舉、罷免、創制、複決，但民進黨的衙門深似海，在他們主觀的意識形態操控下，恐連基本的連署權都無法伸張。

就事論事，落實公投是民進黨自創黨以來吸引選票的重要議題之一，按理說，既然已經完全執政，就更應該落實主權在民的理念。但曾幾何時，以各種手法巧取豪奪的民進黨，卻背棄了對選民的承諾，讓現在的公投案還必須經過中選會的許可、審核才能成案。這已經不是民主笑話，而是赤裸裸的中央集權統治的實質作為，公民們不能沉默。

修訂《公民投票法》時，在野黨爭取廢掉「公投審議委員會」，就是為了避免政治干擾民意展現，但中選會卻可以在沒有法源依據下，自行召開聽證會實質審查人民提案，這無異是蔡政府自行擴權，甚至透過中選會當黑手自行釋憲，嚴重侵蝕公民意志。

畢竟我國的《公投法》對於公投是否成案，早就訂有連署門檻，而且分二階段，在人數、時間上都有壓力，能否成案端賴人民對該議案是否有感，況且，要通過第二階段近30萬人願意簽署完整個資的門檻，是相當不容易的大工程。也就是說，人民要以創制、複決補代議政治之不足，本就已經百般無奈，執政當局竟還藉機糟蹋百姓。正如李復甸教授在《中國時報》為文所言，民進黨無異讓公投民意被關進鳥籠再蓋上塊黑布透不出光。此等行徑正是民進黨政府高壓統治的進行曲，也象徵民主的悲哀。

再者，民進黨憑藉其國會優勢，在修法時限縮公投議題內容、範圍，諸如：預算、租稅、投資、薪俸及人事。憲法保障的人民參政權被代議士逕行剝奪，也是民進黨政府掌權後嘲弄百姓的另一項惡例。

以4年4200億元的前瞻預算為例，民進黨要拿來綁樁拚選舉，國人誰不知道？再以擴建深澳火力發電廠為例，明明舉國皆期期以為不可再製造更多空汙，但這兩者因為是公共投資，人民連否決的權力都沒有。我們用1/4參政權（選舉）選出立委，並沒有人賦予他們權力限縮我們另外3/4的參政權（罷免、創制、複決）。蔡政府假民主之名行獨裁之實，續創新猷。

還有更令人氣結的，就是《公投法》明明已將連署、投票門檻下修到18歲，還可以不在籍投票，但行政院及執政黨卻封殺國民黨的相關提案，至今也還沒有提出修法版本完成不在籍投票法律程序。公民們要反制，就熱烈連署各項公投案，讓民意被看見。若執政當局還要杯葛、思想檢查，以後就稱呼他們為「玩弄民主」進步黨吧！（作者為資深媒體人）

(中國時報)