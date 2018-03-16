中央統籌款 應用在刀口

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中國時報
紀俊臣

報載行政院長賴清德將106年度尚有剩餘之中央特別統籌分配稅款分配給6都、16縣（市）、198鄉（鎮、市），以及6直轄市山地原住民區，且以近乎「平等」的等額分配撥付鄉（鎮、市）。此一訊息頗獲地方好評；尤其鄉（鎮、市）長更覺得慶幸。因過去中央甚少直接撥補鄉（鎮、市）財源，何況還是等額補助。

對於中央統籌分配稅款的分配，除高占中央統籌款達94%的普通基金部分，係依《財政收支劃分法》訂定公式分配外，其餘僅占6%的特種基金部分，則授權行政院長依「為支應受分配地方政府緊急及其他重大事項所需經費」規定，提供「緊急及重大事項」之支出基金。

此次賴清德本諸來自地方，滿足地方的「政治敏感度」，將去年天災少、支出小的「大額」特種基金剩餘款撥付各級地方政府，而且是鄉（鎮、市）不分人口多寡、面積大小，一律等額1000萬元撥補。至於縣（市）、直轄市，即依實際財政需求額，高者5億餘元，低者亦有1億元；甚至直轄市山地原住民區皆有1000萬元的補助款。

此次行政院之撥補係三級地方自治團體皆受益，而且旨在增裕地方歲入財源，地方笑稱行政院給大紅包，欣喜有加並不意外。

固然賴清德將106年度中央統籌分配稅款的「特種基金」的年終剩餘部分一次撥補地方的情形，不是首創；吳敦義當行政院長時，亦曾撥補直轄市和縣（市），但不曾直接撥補鄉（鎮、市）。對於此種等額撥付地方最基層的作法，就《財政收支劃分法》規定意旨，應在撥補地方「緊急」或「重大事項」的規定似有未合之處，但就當前地方歲入本即吃緊，加上公務人員年初調薪3%的財政壓力，今有1000萬元的額外歲入，可謂「及時雨」。

鑒於地方財政困難，據悉中央正針對該項中央統籌分配稅款機制，研擬「結構性」的變革，雖尚不詳其實際變革內容，但就如何增加分配的合理性言之，財政部至少應將普通基金部分再合理增加，以使「把餅做大」能成為事實。而財政部一向主張以「人」為分配的計算基礎，固然合理，但就財政一向不理想的農業縣或離島縣，則宜以「補助幅度增大」方式，解決長久以來的財政困境。

質言之，今年《財劃法》的合理修正，就是普通基金分配數，應結合補助款的支付數以建立地方財政更加健全之機制，始有助於積極改善地方財政。在《財劃法》修正草案即將送達行政院審查之際，建議財政部應將特種基金比例酌加縮小，普通基金比例略加放大，再提出發展性的「調節基金」占一定比例，以應急地方之使用，這才是賴清德主政最具前瞻性的修法取向。（作者為銘傳大學社會科學院院長）

(中國時報)

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