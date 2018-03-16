2018年03月16日 04:11 中國時報 彭懷真

日前美國總統川普將除了他以外最重要的美國官員，也就是國務卿提勒森開除，說明了幾個政壇乃至權力職場的原理。

首先，有選票的永遠比沒有選票的大。經由選舉洗禮，在這個時代就是比沒有經過選舉者大。如果要獲得真正的、持續的、不容易被更換的權力，參與選舉並設法獲勝，是最有效也最穩固的途徑。「民意基礎」大過專家權、資訊權、關係權、參考權及其他所有的權力類型。

其次，一個被任命、被邀請的人，不能對任命自己、邀請自己的人不忠。對方就算有千萬個不是，而自己有千萬個理，還是只能忠心耿耿。提勒森批評川普在先，不執行川普政策在後，當然會丟烏紗帽。被邀請者因為必須忠，心存恐懼敬畏至關重要。孟子在《梁惠王篇》說了關於權力的至理名言：「惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大。以大事小者，樂天者也；以小事大者，畏天者也。」

第三，上班之時要想到今日下班時自己的職位不一定還在。提勒森在事先不知情，甚至川普並未當面告知的情況下丟官，老闆連表面上的客套都省了。這位短命的國務卿昔日所推動的外交努力、近日所規畫的外交方案，立刻如過往雲煙。所羅門在傳道書裡不但解釋人生「虛空的虛空、虛空的虛空」，也提醒：不要急躁離開王的面，因為他凡事都隨自己的心意而行，王的話本有權力，誰敢問他說「你做什麼」呢？

第四，有專長的人接受邀請離開本業時要有更多盤算，要多加考慮。提勒森是石油大亨，對官場所知有限。他從23歲進入石油公司，54歲做到董事長兼總經理，一做就是十幾年，直到被川普邀請，擔任國務卿只做了1年多一些。隔行如隔山，跨出熟悉領域投身政治圈，風險極高。

第五，自己失勢，班底跟著失業。提勒森十分富裕，還可以回家吃自己，幾個隨他上任的部屬則恐怕連華府的公寓都付不出房租。例如原本擔任次卿的高德斯坦，在簡報會之前才被通知也丟官。日後要何去何從？難道只能幫忙提勒森寫可能沒多少人有興趣看的回憶錄嗎？

今年11月台灣又要選舉了，六都縣市長都要改選，真正有志於掌握大權者，必須拿出絕對要贏的信念，否則，坐轎、抬轎者失業的風險都高。而官場人事也會隨著選舉落幕而更替，但所有新上任的副市長、局處首長等，未來也都可能如提勒森一般，隨時在未被告知的情況下就丟官。受邀進入官場的企業家、學者、政治人物，也多想想吧！（作者為東海大學社工系副教授）

(中國時報)