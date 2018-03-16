柯文哲彩虹新衣的理念是什麼

2018年03月16日 04:11 中國時報 主筆室

德國政治學者韋伯曾經提出一個著名的問題：「什麼樣的人才有資格把手放到歷史舵輪的握柄上？」他盼望政治家為人民掌握歷史舵輪，但政治家不常有，常出現的不是野心家，就是官僚、黨工、仕紳、掮客等職業政治人物。二戰後野心家受到民主化浪潮規範，漸漸從歷史舞台消失，職業政治人物充斥政壇。

冷戰結束後各國的經驗顯示，職業政治人物往往令民眾大失所望，他們不是把官職當一家一派的世襲禁臠，就是把政策變成千行萬字的瑣碎程序，還有人把政治事業變成發家致富的寶庫。近年經濟衰退、金融危機、環境破壞、社會分化，甚至戰爭風險，職業政客窮於應付，上焉者成事不足且績效不彰，下焉者敗事有餘而自陷囚籠。公眾對職業政治人物就算不是深惡痛絕，也已經倒盡胃口。

「素人」往往被詬病沒有政治專業，成不了政治家，但亂世中民眾更願意給「素人」機會，授之以禮遇和權柄，風險雖高，情有可原。馬英九、蔡英文兩位總統在某種意義上，並非兩黨傳統鍛造的職業政客，卻受民膺選，憑藉著也是「素」的一面。台灣第一政治素人柯文哲在藍綠圍攻下，民氣仍居高不下，何嘗不能激濁揚清，更創新猷？

然而，民眾對柯市長寄予厚望又放心不下，是有道理的。寄予厚望的理由不必多說，兩黨上層為盤算兩年後棋局而瞻前顧後，有志者不是缺乏關愛，就是抑鋒藏拙，更遑論民進、國民兩黨唱作俱差，市民和支持者漸從著急變為厭倦，這樣下去，柯文哲蟬聯漸無懸念，第三勢力可能更加凝固。正因為如此，特別是台灣政治史上，多次以台北市長為培養總統的天命搖籃，民眾更需要及早確知，在搖籃中老神在在的天才市長，究竟是有志業的政治家，或又是一位機會主義者。

柯市長當年高票當選，主要是因為國民黨氣勢潰敗，民進黨尚無把握，大綠讓「墨綠」而成，以追擊國民黨之姿態，柯文哲矢言興利除弊。人們最記得的軍令狀－除弊的戰績如今安在？當年墨綠的柯文哲以五大弊案劍指藍營兩大市長，殺聲震天，今日民進黨以「轉型正義」追剿在野黨，柯文哲除五弊的志業已偃旗息鼓。今是昨非，是因為當年本無靶卻箭亂射，還是墨綠要升級成綠藍紅聯軍？社會不是不知道台灣選舉素有選前按鈴亂告「抓到了」，選後撤案「和解了」的陋習，但柯文哲有志從墨綠升級，究竟是出於理順下一屆府會關係所需要的大和解？或是遙望2020的大算計？還是操持市政、奔走兩岸、心存和平得出的掌舵藍圖？應是選民內心的疑問。

政治家務實不是壞事，空心的文青宣示和枉法的胡亂株連，才是惡性循環的內耗沉痾。大巨蛋歹戲拖棚，再無政治紅利可供榨取，但在合法合理範圍內有個相對可以接受的結局，社會當樂觀其成。跳不出杯葛新北兒童卡，就會變成欺侮新北兒童的危機，以「1280定期月票」的好康收官，雙北工薪通勤族也能皆大歡喜，畢竟墨綠搭「藍白拖」本就是台灣彩虹軍應有之義。支持「兩岸一家親」，盼望紅綠及藍綠對抗不要太激烈、不要動刀兵，也是台海對抗山雨欲來之時，政治家應有的慈悲和善意。

但部分民意盼望柯文哲為台灣老驥伏櫪，志存高遠，則他的務實與善意就遠遠不足。如果柯文哲現在的務實與善意，是怕狡兔死、走狗烹，被傲慢狂勝者把兩年前利用完的戰友一腳踢開，所以「向中看齊」，或許算是無害的機會主義。如果他的務實與善意還是為了要把下一任市政推動得更好，給全面執政的民進黨做謙卑的示範，更是朝野之福。最怕是柯文哲理念「一素到底」，脫下彩虹的新衣，裡頭除了權力的帳本，竟然空空如也，就會成為全球素人政治的鬧劇。

羅馬不是一天造成的，政治家掌舵的格局更不是一蹴可幾的。柯文哲選的是地方首長，國政的事時間還有，可以多看多學。但是，柯文哲心中必須要面對一個現實：圍繞在他身邊類似李登輝的新老機會主義者很多，台灣卻禁不起投機者一再戲弄。在重大轉折處，將獲得歷史授與的和平勳章，還是使國家隨權力的浪花一起淘入大海，也許從現在起，就在聰明市長的一念之間。

(中國時報)