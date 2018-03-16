蔡總統也火了

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中國時報
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色法官陳鴻斌性騷擾女助理再審案，職務法庭在婦女節當天做出改判罰錢，承審的陳志祥法官還上媒體強調雙方是兩情相悅，引發各界批評。身為中華民國首位女性總統的蔡英文，當然看不下去，撂重話要加大司改力道，只是從上任喊到現在的司改，蔡總統似乎使不上力。

陳鴻斌案紛擾許久，當初行政法院自律委員會只建議警告處分，遭民間司改會質疑官官相護，經司法院發回重新調查，才決議送交評鑑，後經法官評鑑委員會認定，陳有損法官職位尊嚴及司法形象，決議移送監院審查並建議免除職務。

監院通過彈劾送交議處，司法院職務法庭認定行為確定，判決免除法官職務，轉任其他職務，讓陳成為首位因性騷擾事件丟了法官工作的人。

陳鴻斌畢竟是學法的，提出再審翻案，合議庭裡有昔日行政法院同事2年多的審判長，還有同事，雖說審判獨立，最後演出大逆轉，遭舉證8件性擾騷，只有3件成立，讓陳保住得來不易的法官職務，要不是陪席女法官憤而辭職，掀開茶壺裡的風暴，外界恐難窺知所謂「官官相護」的真相，讓監院提再審翻案。

蔡英文說得含蓄，稱不宜也無意就個案評論，守住總統分際，但強調自己深刻感覺到，台灣社會離性別平等確實還有一段路要走，認為社會要用更大的同理心，來理解受害者的處境。這話明顯是對審判長林文舟、法官陳志祥連日來對此性騷擾事件的說法不以為然。

長期以來，法官承審案件量刑往往從加害者的法益來衡量，忽視被害者感受，判決結果才會背離人民情感。尤其面對具有權勢的職場性騷擾事件，裁判者須從被害者角度出發，否則只是讓法官們上性平課程打發時間，還是無法產生同理心。

(中國時報)

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