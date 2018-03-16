新加州獨立運動的啟示

2018年03月16日 04:11 中國時報 楊艾俐

今天世界各角落都有著獨立的氣息，連美國加州都想獨立，目前加州兩種運動都顯示了民主的缺陷，亟待匡正。

「加州獨立運動」現在分兩股，一股是加州本身要從美國聯邦退出，自成一國，基本上是反川普運動，不滿川普要遣送非法移民，不重視環保；主要是民主黨人及左派人士，未來民主黨主政，採取他們認可的政策，這個運動可能煙消雲散。

另外一股是「新加州」獨立運動，他們主張加州東部大片內陸區域加上聖地牙哥及橘縣（排除舊金山及洛杉磯等各縣），組成「新加州」，很有希望幾年後會出現在公投議案中，也有可能通過公投。

今年1月15日，這個運動甚至發表了《創建新加利福尼亞州意向之獨立宣言》，如果成功獨立，新加州將成美國第51州，全美第6大州，人口數超越紐約州。

新加州運動顯示選民對民主政治帶來的多數暴力反感。加州近30年來一直為民主黨議會及州長（除了明星州長史瓦辛格外）所掌控，州議會在民主黨主導下重畫選區，民主黨越發領先，加州120席州議員中，民主黨就有80席，占2/3；聯邦的加州2席參議員均是民主黨籍，而53席眾議員中，民主黨就占了39席，讓共和黨易發江河日下，無法發展。加州已是一黨專政了，有人比喻加州民主黨是中國的共產黨，永遠執政。

因此加州在全國選舉裡無足輕重，總統候選人除了初期募款外，都不來加州競選，州裡預算不夠，民主黨州議會就加稅，輸送給低收入選民更多福利，過多的政府環保管制、勞工保護，使得中小企業很難發展，中產階級流失。加州雖然富有，但賦稅高、物價高、房價高，貧富差距大也是全美國第一。他們認為政府之正當權力，來自於被治理者的同意。當政府對這些目標具破壞作用時，人民便有權力改變或廢除它，以建立一個新的政府。

加州賦稅裡很大比例都給了民眾福利，非法移民可以在加州申請駕照，也可以申請福利，子女可以就學。這不僅關係資源濫用，也關係著公平正義，因為這些非法移民不繳稅，卻也享福利；合法新移民也喜歡往加州跑，一方面因為福利好，例如高棉移民，他們1人每月能拿400美元福利金，10個人住在一起，1個月就有4000美元，在美國可以生活得很好。而上班族終年早出晚歸，薪水還是趕不上物價、房價飛漲和高稅率，不容易維持一個中產階級的生活。

新加州運動雖然有希望，但前途困難重重，美國歷史上只有一次州分裂成功的實例，就是1863年西維吉尼亞州從維吉尼亞州獨立，那是因為當時南北戰爭，西維吉尼亞州要脫離南方的邦聯，加入聯邦，獲聯邦議會贊成，有極大的政治因素。

在世界各國，獨立都不容易，美國自不例外，但是會吵的小孩有糖吃，會叫的齒輪能得到潤滑油，如果新加州運動風起雲湧，加州州政府必須妥協，例如讓這些內陸的縣得到更多補助，加強學校教育以及基礎建設。另外，選民也可能改變價值觀，更趨向共和黨，與民主黨能彼此制衡，讓新加州運動的民眾不再有被剝削感。政治本是互相妥協，多數黨一意孤行，必將為選民唾棄。

(中國時報)