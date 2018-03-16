北部人的肺 保詹順貴的官

2018年03月16日 04:11 中國時報 謝英士、高思齊

近年台灣藍天越來越少見，不是下雨就是霧霾，民眾早已經受夠了，但環保署卻告訴我們：還不夠，你們還可以吸更多廢氣。 環保署環評大會14日召開深澳燃煤電廠的環境影響差異分析，投票8比8，最後由環評大會主席、環保署副署長詹順貴投下關鍵性的1票，做成「修正通過」結論，引起譁然。

詹順貴的理由是：新的電廠規畫案比過去汙染更少。事實上，這樣的說詞是在汙辱民眾智商。因為在深澳燃煤電廠運轉後，每年至少排放1438公噸硫氧化物、1034公噸氮氧化物、268公噸懸浮微粒，空汙當然是不減反增。

根據中興大學環境工程系教授莊秉潔的模擬研究，深澳電廠造成新北市PM2.5日平均增量高達6.075μg/m3，宜蘭縣及桃園市的汙染量日平均增量比新北市還高，分別為7.499μg/m3及6.871μg/m3。粗估深澳電廠每天將為北部地區居民多帶來3成的PM2.5。比現在還要灰暗3成的天空，人民能夠接受嗎？我們真的需要一個破壞環境的環保署？

詹順貴一向以環保人士自居，自認可以保護環境利益，難道他看不到全球抵制燃煤、化石燃料的趨勢？對於眼前濃濁的空汙，難道聞不到、看不見？人民街頭抗議的聲音難道聽不見？果真如此，我們倒希望他可以拿下偽善面具，不要再汙辱「環保」二字，老實做一個政客即可。

對照之下，同樣是律師出身的美國環保署長史考特‧普魯特還誠實得多，從頭到尾都當個「氣候變遷否定論」者，不避諱與化石燃料業者的「麻吉」關係，上任後立即著手拆除歐巴馬時代的「潔淨能源計畫」等環保法規，把各州的環境保護自治權限收歸國有，避免有「太保護環境」的州。普魯特很清楚自己要服務的對象，絕非環境品質與民眾健康，而是化石燃料業與川普。

對照立法院行禮如儀的審查《空氣汙染防制法》修正案，藍綠口徑一致地要將「會同經濟部」5字拿掉，彷彿把經濟部踢出《空汙法》，空氣就會變乾淨。殊不知，從上述環評大會的結果來看，環保署長、副署長完全可以比經濟部長還挺化石燃料，「助攻」台灣環境惡化面不改色。

在2025非核家園目標下，深澳電廠不會是最後一個啟用的燃煤、燃氣電廠，這些高汙染火力電廠會在台灣存在30年以上，詹順貴未來還有很多關鍵一票要投，每票都在宣示環境持續退化，宣示我們這代和下一代健康不受保護。能不為台灣前途感到悲涼？

關鍵一票，暴露出一個人的政治道德，環保人士該醒了。

（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、高思齊為研究員）

(中國時報)