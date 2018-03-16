沒有文化內容的文創法

2018年03月16日 04:11 中國時報 劉新圓

就在大陸公布惠台31條後沒幾天，行政院通過了《文化內容策進院設置條例》草案。文化部表示，文化內容策進院將與國家文化藝術基金會、國家表演藝術中心、國家電影中心、台灣創意設計中心等中介組織成為協力夥伴，以「國家隊」概念發展文化內容產業。

文化內容策進院的「前身」，實為胎死腹中的「文化創意產業發展研究院」。根據《文化創意產業發展法》第7條，政府應捐助設立文創院。有些文創業者把希望寄託於此，因為該院最重要的任務，在於研究、調查、統計文創業的現況，其研究結果將有助政府制定正確的文創政策，以促進文創業的發展。

早在2010年《文創法》通過後，文建會便制定《文創院設置條例》草案，也在立院完成一讀，因故未能成功。如今文化部捲土重來，將文創院更名為文策院，且從財團法人改成了行政法人。

就組織而言，行政法人的穩定性比財團法人高，因為它的資金主要來自國家預算，不至於像國藝會，因孳息下降而功能弱化。從這個觀點來看，國藝會也應轉型為行政法人，才有助於健全藝文補助。

比起正規的公務機關，行政法人在人員進用和組織運作上更具彈性，相對地風險也較高，如何充分發揮功能，避免流於政治酬庸，與院長的專業及能力有很大關係。院長是否有機會一展長才，還需要一位願意放手的董事長，以免演變成董座與院長之爭。

然而，明明是為了推動文創業，為什麼偏要改名為「文化內容策進院」呢？這是仿效南韓的文化內容振興院。南韓為了更有效地支援文化產業的振興與發展，於2009年修正《文化產業振興基本法》第31條，設立文化內容振興院，並將廣播影像產業振興院、文化產業振興院、遊戲產業振興院、數位化文化產業團等一起併入。這些機構，都是真正可以賺錢的產業，而我國即將打造的所謂「國家隊」，卻混淆了純藝術補助的概念，極可能延續文化與產業兩失的局面。

南韓的振興法將「內容」定義為：符號、文字、聲音、音響、影像等資料或資訊，而「文化內容」則是指文化元素被實物化的內容。振興院的組織章程也明定相關用語係根據振興法。為因應數位時代來臨，更於2010年制定《內容產業振興法》，將內容的定義增加「圖形」與「色彩」，並明定該法比文化產業振興法更優先適用。

我國的文策院草案規定其業務，包括了文化內容相關產業的研究、人才培育、投資、市場拓展及設施管理等等，但什麼是文化內容，草案和《文創法》都沒有交代。什麼是文創業很多人都搞不清楚了，難道用一個更陌生的「文化內容」，會更有助於文創業的發展嗎？（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)