2018年03月16日 04:11 中國時報 黑鳥麗子

今年奧斯卡最佳影片《水底情深》是個挺妙的作品，描寫禁錮於神祕研究機構裡的兩棲動物與深夜清潔婦之間的特殊情誼，套用「美女與野獸」的框架，但又不是那麼一回事。

片中地下碉堡裡，運來一隻奇異凶惡的兩棲動物，身上布滿黝黑鱗片卻有四肢，似人又似魚，負責捕捉運送的保安官想藉他解開同時在空氣與水中呼吸的生物密碼，以確保自己升官發達，為了馴服頻頻施加暴力虐待，反被魚人咬掉了兩根指頭；另一方面，負責打掃的瘖啞清潔婦則與這生物私下互動、甚至透過手語展開溝通建立起連結，在危急時刻，清潔婦為他鋌而走險，使自己原本一成不變的生活掀起波濤。

片中60年代世界典雅而優美，即使是大家視而不見的清潔婦，位於戲院頂樓的住家也散發出絲絨溫暖光澤，她與隔壁住的一位不得志的插畫家相濡以沫互相幫助，樓下則日夜播放電影。女主角每天以鬧鐘計時，在放滿熱水的浴缸自慰，這舉動沖散了影片的童話色彩，「美女與野獸」裡的純情女孩，這回成了情慾沒有出口、滿腔話語也無法說出口的孤單女人。

相較於動畫版的「美女與野獸」，這部片直接讓我想起1987年的電視影集「美女與野獸」，片中獅子外型的野獸男文森會搭著紐約地鐵到各地去救援陷入危機困境的女主角琳達漢彌敦，他的溫柔低沉嗓音實在吸引人，讓觀眾為他們緊張，真心希望他們能克服萬難在一起。

相形之下，《水底情深》魚人與女主角的感情缺乏語言溝通，只能透過肢體互動，讓觀眾難以產生情感投射，總覺得他們之間有種「性愛分離」狀況，雖有魚水之歡，但也僅是魚水之歡。

關係當中的愛與信任很難，尤其跨物種的魚人與女主角從陌生到熟悉，到一同面對困難，魚人也像是女主角馴養的猛獸，他在患難中知道世界上還有個她，懂得他的心，療癒了他們身體與心靈的傷，交會出光芒。

也許我抱著想看一場怦然心動戀愛的期待入場，看完頗感意外，藝術與視覺方面確實很強，可是情緒與激盪都沒有想像中飽滿，甚至無法像「淑女鳥」、「意外」帶來反思，這淡淡的失落，確實呼應了直譯片名「水的形狀」，難以言喻、無法捉摸。好在片中還有個討喜的清潔工朋友配角，添加一些趣味。

奧斯卡頒獎典禮上，主持人開玩笑說現在男人太不可靠，所以女人寧可跟魚談感情。其實這也像網路世代的困境，人人都想透過社群網路建立人際互動，網紅更想透過點擊累積人氣，網路上的「經營社群」不也像馴養過程，若只敢觀望，不敢挑戰，不敢突破疆界，不敢真心溝通，自然，也不會有信任與愛生長的空間。（作者為作家）

(中國時報)