首例 教宗接見台北保安宮老董

台北保安宮董事長廖武治（左二）受邀前往梵蒂岡拜會天主教教宗方濟各（右一），廖武治致贈自繪的「台北保安宮」油畫，教宗讚嘆畫得真美。（保安宮提供）

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中國時報
／台北報導

天主教教宗方濟各上任5周年前夕，台北保安宮董事長廖武治受邀前往梵蒂岡訪問，創下教宗首次接見道教團體先例，廖武治致贈教宗一幅親手繪製的「台北保安宮」油畫，教宗則是回贈紀念幣，未來雙方要攜手促進世界和平、幫助弱勢。

跨宗教對話 去年結緣

教廷和保安宮交流，緣自2015年教廷宗教交談委員會主動訪問保安宮，洽談跨宗教對話與合作的可行性，2016年10月雙方在保安宮舉辦研討會，發表聯合宣言開啟天主教和道教首次正式對話，結下保安宮回訪教宗的因緣。

台北保安宮一行人在台灣時間14日與教宗會談20分鐘，廖武治表示，除了表達就職周年祝賀，他也強調保生大帝慈悲濟世與耶穌基督愛人如己的精神相通，來此就是要履行承諾，提出方案攜手促進世界和平、幫助弱勢。

廖武治說，教宗一直鼓勵人們用心對話，相信藉由人性的對話，保安宮和教廷可以走向尊重與和平的道路，教宗也祝福雙方可以順利合作。

廖武治贈畫 教宗讚嘆

他還向教宗表示，基於中華民國與梵蒂岡建交長達76年的邦誼，台灣在憲法中保障宗教信仰自由，因此希望雙方邦誼永固。

會後，廖武治致贈教宗親手繪製的「台北保安宮」油畫，教宗仔細看了油畫後讚嘆「畫得真美」，教宗則回贈紀念幣，為台灣人民祈禱，結束溫馨的接見。

(中國時報)

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