培訓跨領域人才 工研院台南中心揭牌

2018年03月16日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

因應科技快速創新產業人才需求，跨領域整合能力已成為21世紀優質人才重要特質，工研院昨日於台南六甲院區成立「跨領域創新人才培訓中心」，宣告結合工研院多年研發與技術創新經驗，轉化成學習能量，為國內產業開發優質跨領域領導人才，預計每年至少培訓3000人次、具跨領域思維與創新能力的產業人才。

工研院代理院長張培仁表示，智慧時代來臨，科技發展觸動產業邊界逐漸模糊，尤其，在物聯網、AR/VR、AI及智慧製造等快速崛起之際，客戶行為也產生顛覆式改變，單一領域技術不易因應全球競爭，跨領域漸成為產業競爭力及經濟發展的核心。

他說，台灣產業需要發展出多元化跨領域人才策略，以提升產業競爭力並創造新價值，尤其是在跨領域人才培養，這也是工研院成立「跨領域創新人才培訓中心」主要目的，期望培育更多突破疆界、跨領域、引領產業找出未來新機會的人才。

工研院產業學院執行長兼跨領域創新人才培訓中心主任羅達賢表示，「跨領域創新人才培訓中心」鎖定產業發展趨勢，將工研院跨領域平台及跨界人才合作優勢，結合產業學院在高階主管人才、首席架構師、企業家第2代及各類型CXO產業人才培育等經驗，建構所需的跨領域環境，以資源整合方式，打造國家級培養「跨領域與系統人才」學習場域。

羅達賢昨也與行政院人事行政總處公務人力發展學院簽署跨領域人才培訓合作備忘錄，象徵鏈結產、官、學、研資源。「跨領域創新人才培訓中心」陸續在台南六甲展開政府人才培養計畫訓練，未來將建構成為我國跨領域創新學習的典範場域。

(中國時報)