璀璨之星首進大陸 伊林女孩遍地開花

2018年03月16日 04:11 中國時報 吳泓勳 （上海特派） 報導林彥君、（上海特派）

報名掃一掃

2018伊林璀璨之星首進大陸記者會星光熠熠，成語蕎（左起）、賴琳恩、丁噹、陳婉若、林嘉綺及廖彥龍出席招募新秀。

伊林娛樂15日在上海神旺大酒店舉行「2018伊林璀璨之星首進大陸」記者會，旺旺集團董事長蔡衍明、伊林娛樂總經理陳婉若、歌手丁噹，名模林嘉綺、賴琳恩、成語蕎及第2屆璀璨之星優勝者廖彥龍出席。記者會由伊林8位模特兒接力走秀，帶來性感高腳椅熱舞為比賽拉開序幕，該活動希望15到28歲喜愛唱歌、戲劇表演且勇於追夢的女孩報名參加。

陳婉若認為，參賽首要條件「態度最重要」，要喜歡這個行業與表演工作，只要是喜歡表演的女孩都歡迎來參加，「兩岸一家親，希望更多交流，邀請想要從事演藝工作的女孩一起參加璀璨之星，也歡迎推薦身邊朋友參賽，伊林璀璨之星尋找的就是你。」她希望藉由這次和大陸合作的機會，發現更多可愛女孩，經過演員、歌手或超模專業培訓，挖掘未來燦爛的一顆星。

須拍30秒短片

這次的比賽和往年不同，參賽者需拍攝30秒自我介紹的創意影片，並上傳到個人微博，陳婉若認為「比賽是跨出演藝的第一步，從事演藝工作創意很重要，在自媒體的表現，也是演藝工作的一環。」

比賽會先以參賽者的外在條件進行篩選後，由專業名師帶領一同培訓，經再次篩選後選出新秀，選出的冠、亞軍也會提供機票到台灣參加總決賽。

林嘉綺分享自身經驗說：「成為模特兒除天生外在條件外，現在新媒體平台發達，也要懂得經營自己，人人都可以成為受矚目的女孩。」她提醒自我介紹的30秒影片，一定要盡情發揮個人特色，並說「如何抓住台下眼球？自信就是評審過程很重要的一點。」

她期待藉由到大陸選秀，讓伊林女孩遍地開花，並說「模特兒」只是狹義的意思，廣義的意思就是美麗自信的女孩，「歡迎來當我學妹。」

報名至5/26止

「璀璨之星」從2012年開始選秀，已邁入第7年，今年第一次到大陸海選，只要是來自大陸、港澳地區與海外華人，年齡介於15到28歲，身心健康無不良嗜好，熱愛唱歌、戲劇、表演，且無任何形式經紀合約的女孩都歡迎報名築夢。

報名時間從3月15日開跑，至5月6日24時結束，初選將先由參賽者拍攝30秒自我介紹的創意影片，傳至個人微博之後透過網路進行初選選拔，最終選出的冠軍除獎金外，也將獲得上海台灣來回機票一張前往台灣參加總決賽、參與1個月的專業培訓課程，並有機會獲得經紀合約。2018伊林璀璨之星活動辦法連結：goo.gl/h2ci4z

(中國時報)