丁噹做150分功課 拚滿分呈現

2018年03月16日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

丁噹15日受邀出席「2018伊林璀璨之星首進大陸」記者會，她曾參加江蘇衛視《蒙面歌王》奪冠，並擔任星馬選秀節目《The Voice決戰好聲》導師，相關經驗豐富，她勉勵參賽者勇敢追夢，「勇敢面對困難挫折，不要退縮才會成長，不要把這次機會當成最後一次，而能享受過程。」

丁噹說，她參加《蒙面》前，先在房間裡努力練習，並錄下來反覆觀看檢討，做足150分的功課，如此才能在上台後呈現100分的表現；她擔任導師時，壓力也不小，除了必須和其他導師競爭搶學員，選好學員後，還要規畫戰隊的需求、與學員的互動，以及編曲、選歌，都付出相當大的精力，「對我來說，每次一邊準備，也都是一邊學習的過程。」

7月挑戰音樂劇

她昨鼓勵所有參賽者不要害怕踏出築夢的第一步：「第一步勇敢追夢，第二步不要退縮，最後沒成功也沒關係，當作累積經驗。」如何在舞台上展現「自信的優美」，是她最看重的條件，例如跌倒、突發狀況發生時，只要參賽者還能夠鎮定地完成表演，就是大將之風的展現。

丁噹已成功攻蛋三回，是全民情歌天后，今年除了新專輯正在錄製當中，她更忙著準備演出7月的音樂劇，即將登上兩廳院舞台，挑戰在表演藝術界最高殿堂演出，替自己再創新紀錄。

(中國時報)