與《貓》共舞 艾怡良：我不受控

音樂劇《貓》台北首場吸引百位明星到場支持。（粘耿豪攝）

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中國時報
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江美琪、艾怡良（右）昨相約看音樂劇《貓》。（粘耿豪攝）
邵雨薇昨到場欣賞音樂劇《貓》。（粘耿豪攝）

音樂劇《貓》15日於台大體育館登場，吸引近4000名觀眾、百組藝人前來朝聖。艾怡良昨身穿黑色緊身洋裝，化身成性感小野貓，她說：「這次是抱著膜拜的心情！」她自認哭點很低，連看卡通都會暴哭，她更做準備要與演員一同熱舞，直呼：「我很不受控！」

艾怡良曾演過舞台劇《愛呀，我的媽！》，認為演舞台劇不僅要邊唱邊演，還要注意情緒跟觀眾的反應。好友江美琪則表示「我在演舞台劇《落跑天使》時 ，導演有給我看《貓》DVD，讓我很快投入角色。」

伊林男團BOi!嘗鮮

邵雨薇昨與同門師兄妹一同到場欣賞，表示心情緊張，有種要接受震撼的感覺。被問是否會約「好朋友」一同來看，她裝傻說：「我有很多好朋友，我的票可能不夠多！」蔡旻佑則表示很榮幸可以在台灣看到經典劇，他曾和倪安東合演音樂劇《千面惡女》，是否關心倪官司進度？他說：「有看到新聞，但戲結束後就沒太多聯繫。」打趣說要媒體去問也參與同劇演出的李佳薇。

伊林娛樂男團BOi!成員陳信維、王翔永有演出舞台劇的經驗，他們說：「我們都第一次看《貓》，現場真的很狂！到現場來學習經驗，要唱歌、跳舞，同時要演戲，強迫自己一心多用。」金凱德目前就讀景美女中一年級，剛好這學期有教《貓》的歌，她決定聽完《貓》要回家會練唱給爸爸聽，「他（爸爸）會被我折磨死」。

陳亞蘭、胡宇威、羅美玲、李佳薇、吳汶芳、潘裕文、李宣榕、有感覺等昨也到場，現場星光熠熠。

(中國時報)

《貓》走下舞台互動無隔閡

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