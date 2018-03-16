阿妹陪母養病推5000萬商演

阿妹為新專輯打造限定版黑膠唱片。

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中國時報
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張惠妹（阿妹）農曆年前新歌演唱會結束至今持續閉關，專心陪81歲母親大腸癌術後養病，她的經紀人陳鎮川15日透露，張媽復原良好，體力精神都不錯，以藥物控制無需化療；阿妹年後開工邀約不斷，但她一律回覆「暫時不要」，一個月推掉8場商演，粗估少賺5000萬；至於阿妹最快何時露面？陳鎮川表示：「我想，最晚金曲獎總會出現吧，阿妹向來重視金曲典禮。」

雖無曝光計畫，阿妹腦袋卻沒因放假而暫停，不僅關切旗下藝人BOXING及安那發片等工作細節，也開始思考自己之後的作品規畫「下一張做張惠妹還是阿密特」！陳鎮川表示，阿妹近日台北、台東兩地跑，「有急事她會遙控」，非必要工作都推掉，全新演唱會最快明年啟動。

不計成本出黑膠

阿妹去年底推出暌違3年新專輯《偷故事的人》，實體及數位銷售成績亮眼，今加碼推出黑膠限定版，共999張不追加；其實黑膠想法來自阿妹，陳鎮川笑說:「張小姐下令的，她覺得用黑膠聽這張專輯更有感覺，不計成本請德國黑膠刻片大廠製造，根本沒利潤。」共製作1000張黑膠，阿妹私藏1張。

為延續「偷故事」氛圍，黑膠裡的歌詞本內頁選用微透紙材，翻閱時能隱約看見下一頁及上一頁的文字，巧妙搭配紙材及文字編排，阿妹很滿意成品：「好像藝術品！發燒片等級的音效。」

(中國時報)

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