黃愷傑變大隻嚇到趙雅芝

2018年03月16日 04:11 中國時報 潘鈺楨 （香港連線） 報導（香港連線）

黃愷傑（右）與媽媽趙雅芝，到現在還會一起看電影。（取材自微博）

趙雅芝、黃錦燊的兒子黃愷傑，在電影《環太平洋2：起義時刻》飾演機甲獵人駕駛員。雖然爸媽跟他都還沒看過電影成品，但看預告時爸媽讚他造型很酷，以他為傲期待看到電影。

黃愷傑步爸媽的路踏上星途，爸媽曾對他諄諄教誨：「努力堅持，不要怕辛苦，要刻苦，很喜歡的話就要認真做下去。」

他在電影中倒掛健身，大秀身材，表示拍攝過程6個月中，都有健身教練、營養師在調整他們的身形，「我是所有年輕演員唯一有機會展示身材的，我的好壞代表整個團體，所以壓力很大、很緊張。」因為訓練量大，練到極限時難免不舒服，會頭暈或想嘔吐，膝蓋也一度受傷，事後都要做物理治療、康復療程幫忙復原。

不過辛苦有代價，他因此把身材練得很結實，過去一直處在66、67公斤，這次練到72、73公斤，自豪是人生巔峰、身材最好的時候，他笑說：「爸爸媽媽有嚇一跳，說怎麼練到這麼大隻！」

期待來台拍片

他與錦榮曾合作電影《對不起，我愛你》，表示也想來台灣拍戲，很喜歡台灣很多美食，不過未來還是以在大陸拍攝電視劇與電影居多，他期待地說：「你們幫我推薦一下（工作計畫）！」電影21日在台上映。

(中國時報)