陳偉強破釜重整 成就頤宮滿客

頤宮由2位行政主廚陳偉強（右）、陳泰榮掌廚帶領，2人都有超過30年的廚齡。（羅永銘攝）

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中國時報
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台北君品酒店的頤宮中餐廳，店內充滿低調的優雅奢華之感。（羅永銘攝）

首屆《臺北米其林指南》14日問世，米其林最高榮耀的3星餐廳由台北君品酒店的「頤宮」中餐廳獲其殊榮，領銜掌廚的兩位行政主廚陳偉強和陳泰榮功不可沒。他們以尊重傳統的烹調方式為基礎，堅持親赴香港採買在地醬料，並不時添新奇食材做變化，再以結合西式擺盤優雅呈現；兩位主廚更表示，早在得知米其林將來台後，整個團隊自發性的提早上班、全心投入如何把餐廳做得更好，團隊爭取榮耀的企圖心顯露無遺。

陳偉強是廣東人，深厚的廚藝從12歲起就開始累積，為闖出一片天，他忍下不少磨難，印象最深刻的是，年輕時曾在船上廚房做事，稍有差錯就毫不留情的被用廚具重擊手部，「那個年代打伙師傅都很凶，有時可能只是不小心打破蛋黃而已，我還從船上被丟下海過，當時我才13、14歲。」

待客如父母

2010年頤宮剛開幕，是他職涯的一大瓶頸關頭，當時他離開任職多年的前東家，到頤宮盼大展長才，但才第1天上工，開幕2個月的頤宮在中午餐期竟毫無來客，「那時的打擊難受，完全無法用言語形容。」直到晚上同事全都下班，他一人獨留辦公室沉思，整夜沒回家。即使閃過放棄念頭，好勝的他不甘心放棄，徹夜想著如何重整，汰換3分之1員工，把舊菜單全面淘汰，加上許多熟客追隨他上門用餐，秉持一貫「待客如待父母」般的用心，一步步成就現在客朋滿座的頤宮。

另一位行政主廚陳泰榮來自澳門，坦言自己是非常嚴謹的上司，若說陳偉強像頭好勝心強又愛面子的獅子，陳泰榮笑稱自己是「鬼王」，下屬見他就像見鬼一樣害怕，這麼嚴厲不怕流動率大？他說：「淘汰不適任的人是好事，沒有嚴格要求，就不會有好成果。」他最在意料理品質，出餐前一定要試，還會不定時抽查料理，若被他發現不對肯定當場斥責，「我們在第一線一定要把關！」

合作10多年

兩主廚有10多年合作經驗，攜手摘星後家人都備感光榮，陳偉強的兒子還對他說「爸爸你好厲害！」然而開心歸開心，3星光環的壓力龐大，當晚雙主廚依舊回到廚房做好分內工作，沒有特別慶祝，他們只想更精益求精、繼續努力，維持這得來不易的3顆星星。

(中國時報)

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