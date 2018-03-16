親山舒活 小旅行－內湖龍船岩步道 遊閩南古厝 登「石船」

內湖龍船岩步道

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中國時報
報導蔡淑微
黃氏古厝約建於大正元年，是一坐北朝南的閩南式三合院。
龍船岩步道為傳統砂岩石階，兩邊林木茂密，生態豐富。
立於龍船岩上，台北盆地美景盡入眼底。

還在考慮假日到底要去登山健行活動一下身體，還是來趟臺灣傳統文化體驗之旅？其實你真的無須掙扎，走一趟位在內湖區的龍船岩步道，就能一次體驗兩種不同行程！

龍船岩步道共有三條支線，分別為碧山路支線、五路財神廟支線、以及開眼山支線，步道入口位於碧山路支線，從碧山路62號的「黃氏古厝」進入，往上走即可連接另兩條支線，俗稱「石船」的龍船岩，就位於開眼山支線末端。龍船岩步道全程平緩好走，踩著傳統砂岩石階緩緩而上，盡是原始自然的林相，蕨類生態也相當豐富，而入口處旁的「黃氏古厝」，是一座歷史悠久的閩南式三合院，在此見證了當地產業發展，是十分珍貴的文史重鎮。

循著碧山路支線走到三岔路口，即是另兩條支線的連接處，往右邊開山眼支線末端小走一段路，再沿著石塊夾縫前進，就能看到壯觀的龍船岩矗立在眼前，龍船岩標高300公尺，站立在平台上遠眺，視野相當好，可以一覽整座山林和臺北盆地，加上兩側均為陡峭岩壁，頗有攀岩走壁的刺激感，但由於兩側未設繩索護欄，來此遊玩還是要記得注意自身安全。

龍船岩步道怎麼去

由碧山路或至「內湖分局站」搭乘小2路線公車，於「石崁站」下車，步行約一公里即可到達。

(中國時報)

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