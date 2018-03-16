火焰片皮鴨三吃巧手之作

「先知鴨」外皮爽脆、香氣逼人，在米其林指南中被讚是主廚巧手之作。（台北君品酒店提供）

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中國時報
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「雞火豆腐絲」將百頁、火腿和雞肉切成細絲，考驗主廚的刀工技法。（台北君品酒店提供）
「火焰片皮鴨」上菜時，師傅會將君度橙酒緩緩沿著鴨身淋下後燃起壯觀火焰。（台北君品酒店提供）

頤宮在《米其林指南》中被點名的「先知鴨」，是頤宮長年暢銷的經典菜色，主廚嚴選1台斤重、生長28天的宜蘭小北鴨，將多種中藥材塞入鴨肉內醃製約2天的時間，接著放進傳統中式烤爐燒烤約40分鐘後晾掛，瀝出油水、風乾，上桌前再淋上熱油保持外皮的爽脆，香氣逼人，是來到頤宮一定要事先預訂的必點。

「火焰片皮鴨三吃」在指南中也被稱是巧手之作，用來自宜蘭重達3.5公斤的北京鴨經繁複料理後，燒臘師傅將完成的片皮鴨推至客人桌邊，不像傳統片皮鴨橫擺盤中，而是直挺挺插在像中東沙威瑪的鐵架上，師傅將君度橙酒緩緩沿鴨身淋下後燃起火焰，最後把燒製完的片皮鴨一一片下鴨皮，將其包進荷葉餅內，除搭配傳統的小黃瓜、蔥段與甜麵醬，更創意把鴨皮結合莫札瑞拉起司、蘿蔓萵苣和桂花醬。

不只鴨肉料理備受肯定，豆腐菜式也被讚許令人驚豔，「雞火豆腐絲」將百頁、火腿和雞肉切成細絲，主廚刀工技法盡現，最後放入炒鍋，以雞高湯、豬高湯熬製的高湯底拌炒勾芡，也是值得一試的美味。

(中國時報)

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