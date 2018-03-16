寶格麗襯托 蔡依林美豔動人

2018年03月16日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

蔡依林配戴寶格麗辣椒彩寶項鍊，約1810萬元，辣椒在義大利有幸運、保平安的意義。（陳俊吉攝）

寶格麗FESTA童年慶典系列PALLONCINI頂級彩寶項鍊，以氣球為設計主題，3770萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗FESTA公主慶典系列Cuore Di Roma頂級紅寶石鑲鑽項鍊，1億3680萬6000元，為展場次高價珠寶。 （BVLGARI提供）

寶格麗FESTA義式慶典系列Cavallo駿馬造型頂級鑽石胸針，約290萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗FESTA童年慶典系列，禮物造型頂級紅寶與鑽石胸針，418萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗MVSA頂級珠寶腕表，1039萬9007元。（BVLGARI提供）

兩位模特兒分別配戴寶格麗展最貴的藍寶石項鍊（左），要價1億8460萬元，以及次高價的紅寶石鑲鑽項鍊（右），1億3680萬6000元。（粘耿豪攝）

寶格麗珠寶登台，其中最貴的是公主慶典系列藍寶石項鍊，主石緬甸藍寶石重達180克拉，總價1億8460萬。（BVLGARI提供）

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）即起至17日在台北萬豪酒店舉辦頂級珠寶鐘表展，總共展出有188件、總價逾30億的珠寶鐘表。天后蔡依林身穿黑色鏤空蕾絲禮服，搭配寶格麗辣椒彩寶項鍊，由於辣椒在義大利有幸運、護身的意涵，讓病後初癒的她顯得更加美豔動人。

蔡依林細心賞珠寶

蔡依林在寶格麗展場逛了快一小時，看得十分仔細，最愛禮物胸針、Serpenti蛇形珠寶，還有要價破億的莫三比克紅寶石項鍊，直呼「實在太美了」、「有僵住的感覺」。

被問及禮服造型時，蔡依林主動爆雷：「你們都在背後討論我的禮服很透明，到底裡面有沒有穿喔！」引來媒體一陣尷尬笑聲，她解釋自己做好萬全防護，安全褲、肉色內衣，什麼都穿了。

今年寶格麗珠寶鐘表展的主題為「FESTA」（嘉年華），絢麗五彩的煙火、氣球、禮物、小火車和甜蜜蜜的蛋糕糖果，全都化身為美麗珠寶，充滿節慶歡樂的氣息。

其中一組公主慶典系列藍寶石項鍊，主石為重達180克拉的緬甸藍寶石，總價逾1億8000萬元，是展場最貴的一件珠寶。展品次高價則是一件紅寶石鑲鑽項鍊，主石採用莫三比克12克拉紅寶石，頸鍊鑲有17顆AKOYA珍珠，總價為1億3840萬元。

台灣珠寶消費力強

寶格麗近年來業績持續成長，其中又以台灣的業績表現最為亮麗，去年拿下鐘表銷售業績全球第一名，以及全球珠寶巡展的銷售冠軍，台灣雖是彈丸之地，消費實力竟如此堅強，讓羅馬總公司刮目相看，品牌高層包括寶格麗珠寶表董事總經理Carolyne Coquet、腕表總監Andrea Granalli和珠寶總監Giampaolo Della Croce甚至親自來台參加盛會，可見對台灣市場的好奇與重視。

寶格麗腕表總監Andrea Granalli分析寶格麗深受台灣VIP喜愛的主因，一是寶格麗很早就來台擴展市場，其次品牌高級精品的形象深植人心，而更重要的是台灣深層的文化素養，不僅喜愛珠寶和高級複雜腕表，且有相當程度的了解認知，是寶格麗贏得台灣VIP青睞的主因。

■寶格麗FESTA頂級珠寶暨腕表展

時間：3月15日至17日 地點：台北市萬豪酒店

(中國時報)