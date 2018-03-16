2018年03月16日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

身為GIVENCHY之友的楊祐寧，換上品牌春夏條紋上衣、格紋長褲及白色尖頭高跟短靴，令他有種回到80年代的休閒復古感。（陳張眾攝）

GIVENCHY GV3水藍色迷你肩背包，6萬元。（GIVENCHY提供）

鄭秀晶Krystal選穿GIVENCHY 2018春夏西裝自行小露性感，並搭配最新GV3迷你小包，擺出個性十足的時尚姿態。（陳張眾攝）

GIVENCHY GV咖啡色手拿包，8萬5000元。（GIVENCHY提供）

剛認愛的李棟旭以一身GIVENCHY 2018春夏系列西裝現身，更引來等候粉絲們的熱烈尖叫。（陳張眾攝）

才剛認愛韓國國民初戀秀智的「地獄使者」李棟旭，昨（15日）受法國精品GIVENCHY之邀，與韓團f（x）成員鄭秀晶Krystal、台灣男星楊祐寧，同為品牌於香港中環國際金融中心商場開設的全新概念店開幕站台。

歐爸出場 粉絲尖叫

歐爸李棟旭一出場就受到尖叫聲歡迎，並在受訪空檔不時向等候已久的粉絲們揮手，提到每次去香港都是因為工作的緣故，更令他萌生下次想趁休息時赴港度假的念頭。而平日穿著以舒適為主的他，對出席活動時的一身帥氣GIVENCHY 2018春夏系列個性西裝Look感到十分喜歡，亦透露比私下自己的樣子來得更為大膽。

同樣選穿西裝造型的鄭秀晶Krystal，也表示欣賞身上褲裝別具女人味的剪裁，喜愛簡單、經典款的她，還推薦起手上拿著的最新GV3迷你肩背包，並大讚包款的小巧可愛及百搭外型。而目前正在蘇州拍戲的楊祐寧，也特為GIVENCHY安排旋風一日訪港行程，穿上品牌條紋上衣、格紋長褲及尖頭高跟短靴現身，令他有種回到80年代的休閒復古感。

GIVENCHY邁出全新態度

不受近日創辦人紀梵希先生逝世的消息影響，此家概念店的開幕，正恰是強烈傳達出現任創意總監Clare Waight Keller帶領GIVENCHY邁出的全新態度。約52坪的空間內，以宛若巴黎私人公寓般的內裝打造，門面的雕花鑄鐵牆面，更呈現出蘊藏於品牌中的浪漫傳統。水磨石地板、白色牆面，與春夏新裝中紀梵希先生鍾愛的顏色、印花圖案爭相輝映，拼湊出鮮明的當代風格。

(中國時報)