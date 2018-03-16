佳麗寶COFFRET D'OR勾勒 菜菜緒率性妝知性

2018年03月16日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

COFFRET D’OR輕透粉潤口紅PK-315 ，890元。（COFFRET D’OR提供）

COFFRET D’OR光透裸肌粉餅UV10周年限定組，粉餅、限定粉盒，1150元 。（COFFRET D’OR提供）

COFFRET D’OR光透裸色眼影盒，1050元。（COFFRET D’OR提供）

COFFRET D’OR光燦無暇亮顏膏，1050元。（COFFRET D’OR提供）

日系美妝不只能甜美，也能展現率性美，佳麗寶COFFRET D'OR邀來日本女神「菜菜緒」擔綱代言，收起甜美可愛風，要女性擁有迷人帥氣美。

COFFRET D’OR春季妝感則訴求展現個人特質之美， 以光透立體彩妝搭配半熟脣膏展現迷人妝彩，輕透粉潤口紅，此次推出新色4色及限定2色，色彩上展現洗練成熟；另有常態熱賣品眼線筆、眼線液更新，日本彩妝老師建議，「立體眼線筆」、「立體眼線液」可混合使用，先用眼線筆畫內眼線後，再以眼線液勾勒眼尾，打造帥氣妝容。搭配「光透裸色眼影盒」、「光透立體眼彩蜜」打造眼神輪廓。

為歡慶品牌10周年，COFFRET D’OR找來紐約頂尖設計師Bernadette Marie合作，以「心動」和「好運」為主題，推出3款限定粉盒。品牌針對底妝，強打光透裸肌粉餅UV、光燦無瑕亮顏膏、光透裸肌UV飾底乳，能修飾肌膚，展現知性又明亮的肌膚質感。

(中國時報)