穿上MMK春裝 度假模式啟動

周湯豪手拿咖啡置身紐約中央車站，忙裡偷閒感受大都會的快節奏，穿MICHAEL KORS圖騰白灰色連帽外套1萬5700元，背BILLY皮革帆布拼接後背包4萬6100元。（MICHAEL KORS提供）

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中國時報
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MMK（右）本季女裝走浪漫設計風，紅色印花長洋裝9700元；Blakely紅色拖特提包2萬1700元；男裝瀰漫慵懶的熱帶度假風，編織款腰帶與舒適的涼鞋，搭配大號旅行包，完美演繹都會精英們的JET SET，男裝包款價格店洽。（陳俊吉攝）
MICHAEL Michael Kors BLAKELY瓦藍色提包，2萬1700元。（MICHAEL KORS提供）
MICHAEL Michael Kors BLAKELY粉膚色兩用束口包，2萬1700元。（MICHAEL KORS提供）

時裝周時程甫結束，不少藝人也在看秀之餘，趁機放鬆體驗大都會的時尚氛圍，日前赴紐約出席Michael Kors Collection大秀的Selina任家萱及周湯豪，就紛紛換穿品牌春季新品，分別於咖啡店及中央車站中，親身演繹喝咖啡也要「裝」時尚的態度，兩人身上的造型，也似完美詮釋了隨興奢華的MICHAEL KORS精神。

女裝隨興奢華浪漫

品牌昨（15日）更選於台北101購物中心專賣店上舉辦新品發表會，旗下MICHAEL Michael Kors女裝系列，2018春季自「圖騰奢華」、「極致浪漫」兩個大主題出發，明快呈現出Jet Set旅人的魅力所在。由白色、海軍藍、罌粟紅交織出的「圖騰奢華」主題下，條紋衫、波卡圓點洋裝寫意描繪出從容的流暢身形輪廓，並自然流露美式休閒氛圍。

在充滿康乃馨及花卉印花的「極致浪漫」題目下，則以線條修長的優雅洋裝及摺邊鐘形袖剪裁拼湊嫵媚的迷人特色，再搭上本季主推的全新BLAKELY包款，帶出馳騁於旅途中的愜意自在感。使用義大利Viola小牛皮材質打造的BLAKELY包款，大容量的機能性搭配編織皮革手把等處理細節，無論是托特或束口包型，一上市就已成為門市中的熱賣商品。

男裝延續慵懶風情

而MICHAEL KORS春季男裝部分，亦延續慵懶風情，熱帶棕櫚葉圖騰印於輕薄透氣的連帽外衣、襯衫之上，搭配腳踩的皮革涼鞋及大號旅行包款，為平日的正裝男人率性解套。

(中國時報)

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