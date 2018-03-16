2018年03月16日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

日本近年有所謂的「毒母文學」，通常是作家在母親過世後，提筆寫下過去與母親之間的糾葛。近年台灣書市也有愈來愈多書從不同角度討論母親對子女的影響，出版《母愛創傷》的寶瓶文化總編輯朱亞君表示，「有趣的是，當你說原生家庭會傷人，很少人會不同意，但如果單獨寫母親，就會有很多人無法接受。」

朱亞君表示，「不只台灣社會，西方社會也是，因為太過神聖化母愛，認為母愛是天性、是偉大的愛情，所以不能談媽媽。」

瀏覽近年台灣書市，從心理學角度切入談與母親關係的書，就有岡田尊司《母親這種病》、蘇珊．佛沃的《母愛創傷》，文學類也有平路《袒露的心》、溫蒂．沃克《世上只有媽媽好》、新井一二三的《媽媽其實是皇后的毒蘋果》、美國漫畫家艾利森．貝克德爾的圖像小說《我和母親之間》等書。

朱亞君表示，蘇珊．佛沃是美版《情緒勒索》作者，知名的諮商師，也是提出「情緒勒索」這個名詞的第一人。然而她自己也是遭受母愛創傷的小孩，「她在書中提到，40年的工作，為很多人做過諮商，也做過許多不同的分析研究，就只有『母親』這塊她一直無法碰觸，直到母親過世，才終於寫出來。」

朱亞君解釋，《母愛創傷》中第一章就寫道：質疑母愛是一種禁忌，敢說你媽的壞話試試看。「母愛創傷比其他問題更難，因為如果是遇到犯罪事件，你會知道對方是壞人。但身為小孩，可能完全不知道自己受到傷害。」

朱亞君表示，「小孩其實不敢確定，這真的是傷害嗎？人還是嬰兒的時候，會覺得自己跟媽媽是一體的，直到一歲多，才第一次對媽媽說不，開始長出自己的人格。所以拒絕媽媽，是一件很困難的事。會害怕，如果講出來，可能就沒有媽媽了，萬一講出來，就沒有辦法重新來過。終其一生都在問，媽媽妳愛我嗎？」

然而母親身上可能也帶著傷，朱亞君表示，「不管是哪一類的母親，都不是每天一醒來就想：今天要怎麼虐待我的孩子？他們自己身上也有傷，母親是在保護自己的狀況下，去傷害了比自己更弱小的小孩。所以有的書也會提到，該怎麼樣去打破受傷之後傷害人的循環。」

(中國時報)