新井一二三 用中文逃離母親

2018年03月16日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

「35歲時，我在心裡跟母親道別。她還活著，但對我來說，『母親』已經死去了。」用中文寫作的日本作家新井一二三，從小透過書寫來逃避母親，「我用英文、中文講過母親的故事，卻不想用日文。我不去想像她讀到我寫的文字之後的反應，因為我對她已經沒有任何期待。」

20年前，新井一二三受《中國時報》人間副刊邀請，開始連載散文。她對中文嫻熟，文字流暢優美，又帶有異國、多文化的獨特視角，自此在台灣出版了27本散文集，然而過去每回寫到母親，就像不見光的陰影，總要繞行避開。直到如今，才終於在新書《媽媽其實是皇后的毒蘋果》中，揭露母親長久帶給她的精神創傷。

童年的時候，父母就是小孩的全世界，但新井的世界卻充滿扭曲的控制和批評，「母親從小就跟我說：妳像極了豬，這長相長大一定嫁不出去，沒人會要妳。她也總是說我是『撒謊精』，有著討人厭的小聰明，但我完全不知道為何她會這樣認定。」

新井一二三的母親偏愛大兒子，卻將長女當作情緒垃圾桶，對她抱怨連連，也完全忽略女兒的狀況，「我小學四年級開始發育，連父親都注意到了，母親卻當作沒看見，過了許久才終於買胸罩。高中的時候，我壓力大到開始拔頭髮，被同學注意到後面頭髮拔禿了一塊，母親也完全不在意。」

新井一二三表示，「我很錯亂，但當時年紀小，不知道其他人的母親是什麼樣子。上學之後，才慢慢觀察到別人的媽媽好像不太一樣。念大學之後，發現自己有滿肚子的苦水，不吐不快。但在日本的環境，如果我隨意說出家裡的事，會被認為不孝順。」

1962年生於東京近郊的新井一二三，大學時曾到中國大陸留學，後來陸續住過加拿大、香港，結婚後再回到日本定居。對她而言，童年的傷口，得走到最遙遠的地方，用了日語以外的文字，才終於能慢慢講清楚自己的故事，「對我來說，說『不要』是對自己開始有信心的時候才能說出口的。」

直到現在，新井在回憶母親時，仍不自覺會緊張，不停用手整理衣服、頭髮，有如隨時有人在批評她「不好看」。不過，新井現在認為自己已經不受到母親的影響，「小時候會希望，長大後總有一天能跟母親平等的對話，現在已經不想了。」

(中國時報)