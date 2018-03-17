電價拍板 4月起漲3％！500度以下住戶不調整

2018年03月17日 02:06 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

電價調漲後民生住宅影響表

4年多來電價首次調漲！經濟部電價費率委員會昨召開會議，歷經3小時40分討論，最終敲定自4月起電價調漲3%，但提出配套措施，住宅用戶500度以下、小商家1500度以下用電不調漲。不過仍有約260萬戶住戶、小商家、工業用戶受影響。且因多數未漲，用超過此度數以上用戶與商家，平均漲幅達7.3%，500度以上住戶每年平均電費多768元。

4年首調 每年多付768元

這是電價自2013年10月以來首次調漲，由於國際油價、煤價與天然氣價格走升，台電提出電價需漲14.54%版本，但被審議會審議退回砍掉，最後確定漲幅10.24%。但因電價公式規定，電價調幅上限只能3%，因此審議會最後同意台電調漲3%。

昨天電價費率會委員共16位出席，扣除經濟部次長龔明鑫外，最後投票共11位、多數支持調漲，只有4位反對。龔明鑫表示，住宅用電500度以下、小商家1500度以下不調漲，以上則調升，以引導節約用電。

保障範圍擴大 影響260萬戶

由於過去經濟部承諾電價調漲時330度以下兩個級距不漲，這次卻提升到500度以下不漲，保障的範圍擴大。他解釋，這是基於照顧民生、穩定物價及節約能源3原則，決定此次電價調整結果。

電價調漲後，經濟部說，約有82%用戶不受影響，但受影響住戶與小商家仍有228萬戶，工商業則有30多萬戶，合計超過260萬戶。家裡冷氣較多的住戶、超商、賣場電價都會受到壓力。但龔明鑫強調，依行政院主計總處分析，電價調漲3%，對消費者物價指數CPI影響約只增加0.08 %，影響輕微。

下月起，電價每度平均單價從2.5488元漲為2.6253元，每度調升0.076元。雖然平均電價只漲3%，但因住戶500度以下不漲，因此六段電價後三段漲幅將比3%多，漲幅拉到5至10%以上。目前用電逾500度以上住戶191萬戶，電燈用戶占平均用電3成，要負擔這次電價調漲3成費用，等於每戶平均漲幅達7.3%，一度電要多付0.18元。以今年500度以上住戶平均每月用853度來說，每月電費單多出64元，一年是多付768元。

至於原本用來平抑電價的828億電價平穩基金，經濟部能源局長林全能說，這次並未談到，因要等明年4月台電決算今年成本時，才會看台電未漲足虧損多少再彌補。

(中國時報)