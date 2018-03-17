川普若不簽台旅法 今自動生效

2018年03月17日 02:06 中國時報 江靜玲 ／華盛頓16日電 ／華盛頓16日電

美國國會通過的《台灣旅行法》送呈白宮交由川普總統簽署的10天期限，將在今天(16日）屆滿。不論川普總統是否簽字，《台旅法》都將在美東時間17日凌晨零點整(台北時間17日中午12時)自動生效；川普若在此前簽字，法案則立即生效。

美陸貿易緊繃 避免引敵意

白宮發言人桑德斯15日表示，川普尚未做最終決定；嫻熟人士指出，近來美陸貿易問題緊張，川普恐會選擇不在法案簽字讓《台旅法》自動生效，以避免「進一步引起北京敵意」。

美國國會5日將參眾兩院無異議通過的《台旅法》送交白宮。川普可簽字使其正式成法，在國會議事期間不採行動，讓提案10天後自動生效；另一選項，是在國會休會期間進行「口袋否決」，但因國會未休會，所以不存在「口袋否決」，不過法案一旦遭「口袋否決」失效，國會議員就得在未來重新提案，經兩院通過後再交總統簽字生效。對兩院無異議通過的法案，總統否決機率微乎其微。

前眾院外委會資深幕僚郝德平告訴美國之音，由於近來美陸之間因貿易緊張，或許川普會選擇不在法案簽字，讓《台旅法》自動生效，「如果他不希望進一步引起北京敵意的話。」

台美高層互訪鬆綁 陸反對

歷屆美國總統對國會通過的法案，不簽署案例不多見，最著名的是1995年國會通過把美國駐以色列大使館遷到耶路撒冷，當時柯林頓總統即未簽署，讓法案自動生效。川普執政以來，迄今尚未對國會通過送交法案未有簽署紀錄。

《台旅法》雖是不具約束力的「國會意見」，未來執行也端視行政部門如何落實，但大陸堅決反對，如獲通過實施，將對中美關係和台海局勢造成嚴重干擾。

根據《台旅法》，美國國會認為，美國政府應鼓勵美台所有級別官員互訪，並允台灣高層官員在受尊重情況下訪美，與包括國務院及國防部和其他行政部門官員會面。

美國和中華民國斷交後，台灣總統、副總統、行政院長，外交以及國防部長，迄今都無法訪問華府。

(中國時報)