離鄉背井謀教職 卻被貼違法標籤！教育部大舉禁陸令 台師心寒

2018年03月17日 02:06 中國時報 李侑珊 ／台北廈門連線報導 ／台北廈門連線報導

台灣不少影視明星在大陸發光發熱，圖為河北唐山舉辦台灣喜劇電影回顧展時，台灣導演、製片及《大尾鱸鰻2》女主角郭采潔（左四）等明星齊聚一堂。（中新社）

行政院昨日召開記者會，回應大陸31項惠台政策，將禁止台師赴陸校任教，也不得申請大陸國家科研計畫；在陸台師表示，台博士不只在台灣找不到大學教職，連兼任教師工作也難尋，還有人去擺攤賣雞排，如今前往陸校任教，還被政府貼上違法的標籤，不禁反問：「要我們怎麼辦？」

廈門大學新聞傳播學院副教授黃裕峯表示，受少子化影響，台灣的大學也難以釋出足夠教職缺，為謀生，有博士生去擺地攤賣雞排，卻被說成浪費教育資源，「我需要養家，台灣就是沒機會，當然是另圖發展，到大陸教書則是直接的方式，上面有老，下有小，人到中年，不然你讓我怎麼辦？」

家鄉嘸頭路 要我們怎麼辦

如今民進黨政府限制台師到大陸教書、申請科研補助違法，黃裕峯說，台灣是台師的娘家，政府應讓台師在大陸發展更好，以後才能回饋，並建立兩岸溝通的管道，面對大陸釋出31項惠台政策，「大陸這邊在落實，台灣卻還在咬文嚼字打政治口水戰。」

忙打口水戰 留才沒半撇

一名在廣東珠海某中外合辦大學任教的台師透露，陸高教發展呈多樣性，薪水大幅超越大陸一般公立大學，甚至與西方國家看齊，吸引不少具歐美博士學位的台師前往任職。

該名台師表示，他的博士學位在美國愛荷華大學取得，先在美從事研究工作，2011年計畫返台工作時曾到台大、高雄中山大學面試，但聘任的三級三審制度太繁瑣，在等待過程中便獲得該所中外合辦大學錄取，月薪2.7萬元人民幣，相當於新台幣12.4萬元，校方另再提供住房補貼，面對兩岸懸殊的大學教職待遇，他直說，目前無意返台找教職。

北京清華台籍博士生羅鼎鈞則說，民進黨政府上台後，內政問題一籮筐，青年低薪問題也未獲解決，如今台生赴大陸念書人數快速增加，伴隨大陸高教起飛，國際資源大量進入，台生赴陸攻讀本碩博士班，則有意在大陸大學尋求教職。兩岸學術交流已為常態，常可見雙方大學教授擔任客座教授，如今限制台師到大陸教書，面對人才流失缺乏長遠計畫，只會挑起政治鬥爭，兩岸文教交流前景不樂觀。

(中國時報)