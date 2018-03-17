政院強台8大政策 劉憶如批空泛

2018年03月17日 02:06 中國時報 張理國 、 洪凱音 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

大陸惠台31項措施，政院昨定調「名為惠台，實則利中」，並正名為「對台31項措施」。行政院副院長施俊吉表示，31項措施目的是從台灣引進技術、資本及人才，協助大陸解決經濟發展遭遇困難。政府則以「壯大台灣、無畏挑戰」回應，並提出四大方向及「強台八大政策」共計39點措施因應。

政院提出的壯大台灣四大方向，則包括優化就學就業強化留才攬才；維持臺灣在全球供應鏈的優勢；深化資本市場；強化文化影視產業。

八大政策包括提升學研人才獎勵；強化新創發展動能；強化員工獎酬工具；優化醫事人員工作環境；加強保護營業秘密；強化產業創新升級；擴大股市動能及國際能見度；加強發展影視產業。政院也確定將由陸委會成立常設性「專案小組」，就對岸對台相關措施持續進行追蹤與研析，未來可能由陸委會主委陳明通召集，國安會及此次參與因應對策會議的16個跨院際部會，未來都可能參與專案會議。

針對政院措施，台北市商業會理事長王應傑表示，台灣與「巨人」(大陸)為鄰，鎖國無法阻擋人才、資金磁吸，政府能做的就是改善台灣投資環境、提高競爭力。香港北威集團董事總經理劉憶如認為，政院提出對策略顯空泛，建議政府先從「搶人才」著手， 優先考慮留住僑生、拉攏海外僑胞第2代，即「把台灣人的小孩找回來」。

工商協進會理事長林伯豐更直批，人才資金會自由流動，硬擋是沒有用的，政府如過於民粹，台灣經濟會活不下去。

財信傳媒集團董事長謝金河則認為，陸磁吸效應早已發酵，台企已有一套靈活的生存法則，去年不僅整體企業獲利成長，每股稅後純益（EPS）超過10元以上的公司破百家，台灣不必妄自菲薄，還是可以走出自己一條路。

(中國時報)