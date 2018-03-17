影視補助如分贓 看不到需要的人

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中國時報
／台北報導

針對大陸31項惠台措施，文化部強調最終因應之道仍在於「壯大台流」，包括振興台灣文化內容產業，形塑台灣獨特的影視文化風格；但演藝電影業界則不以為然指出，台灣電影產業需要的是制度上的改變，而不是文字上的改變。

文化部長鄭麗君指出，「創作自由是文化的根基。」她認為以台灣的自由民主，只要健全產業生態系，自然會留住人才甚至吸引跨國人才來台，如《再見瓦城》導演趙德胤就是從緬甸來到台灣拍片。

業界則有不同看法，理大國際多媒體董事長張威縯，同時也是電影《角頭2：王者再起》的出品人及監製，對於「壯大台灣之四大方向八大策略」表示實際加分作用是零，「這公告沒什麼用，只是以前的東西加一些字而已。」

張威縯舉行政院有關影視產業對應第八策略第二項為例，行政院匡列60億預算，加上往年40億，共100億能補助影視產業，「但錢會落到哪裡去？像是集團分贓，政府永遠看不到需要的人。」

張威縯也感嘆政府角度失準，「不能把輔導金當成拍片成本，是獎勵用的，而且要輔導的不是個人而是企業。」日前他透露陸方主動找他送審《角頭2》，美商Netflix、福斯，加上馬來西亞等外商，都已經在找他談拍《角頭前傳》，「台灣政府沒鼓勵過我，卻被外商看見，我是自己走出去的。」

曾發行《看見台灣》、《健忘村》等片的牽猴子整合行銷公司總監王師也表示，台灣影視音業者赴陸尋求商機時，對各項限制都心知肚明，但畢竟任何商業行為都有風險，因此相關學者和同業仍認為惠台政策是善意表現。

王師表示，影視環境的低迷不是幾天內造成，文化部自從鄭麗君部長上台之後一直在努力推廣文創相關產業，但所有事情都需時間落實，儘管國發基金列60億元投資文化產業、推動獎補助和投融資，仍須視最終如何運用這筆經費，他認為：「補過頭反而是種傷害。」會有投機者為了符合政策而生產作品，但一個正常的商業機制不能只靠補助，而是該自給自足。

台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝則樂見政府終於把影視產業列入國安級的思維，期待加速文創產業發展；中華廣電節目製作商業公會理事長汪威江也表示，政府有加速內容創新等補助，應立即建立產業鏈條，才能有足夠產量。

(中國時報)

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