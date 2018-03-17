防堵式兩岸政策 無法壯大台灣

2018年03月17日 02:06 中國時報 張理國

行政院跨部會回應陸31項措施，這是民進黨上台後，兩岸政策的首次展現，但從回應來看，仍以防堵為主，喊著要壯大台灣，問題是，政院39項措施沒任何一項是陸宣布31項措施後的新增措施，新瓶裝舊政策，更顯蔡政府應對北京「軟招」的無能為力。

面對大陸這個全球最大市場，台灣有兩大先天優勢，一是在陸經營數十年的台商，二是兩岸同根的連結，也因此，大陸不會用和他國談判數年的自貿程序框限台灣，台商台灣各行各業專家甚至學者，可輕鬆取得市場優勢。

而這些都是台灣未來壯大的基礎，民進黨不思連結壯大台灣基礎，反過來將對岸善意視為敵意，傾各部會之力防堵，卻說是壯大台灣，如何取信於民？如何讓台灣獲得成長的根基？民進黨不脫意識型態，可想而知其結果就是將台灣賠進去。

31項對台措施，顯然不是全新的內容，但舉凡台商投資、土地稅率優惠、金融、教育、文化、影視、公益、醫療等層面，吸引台商、專業人士的條件新舊搭配、勝於以往，令人遺憾的是，蔡政府沒有採取互動新思維，掌握機遇，反而是從批判的角度回應中共的出招。

兩岸關係在今春發生明顯變化，大陸1月片面啟動M503航線，不寄希望於民進黨政府，直接「寄希望於台灣人民」，但民進黨政府對於新情勢猶不知不覺，僅以敵對意識型態回應，諸如不同意陸航春節加班機、視對台31措施為「併吞台灣」等等，最新內定被對岸「已讀不回」的張小月出任海基會董事長，更凸顯對兩岸新情勢的掉以輕心。

中共新春以來的出招，確實對蔡政府形成壓力，截至目前，接招不暇的蔡政府仍然處於守勢，應變也亂無章法，別說開創新局，即便想反手接招，也切不進對手的中路。

(中國時報)