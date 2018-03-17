校長建議 台灣也提惠陸措施

2018年03月17日 02:06 中國時報 簡立欣 、 陳君碩 、 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

政院回應陸惠台措施，教育部長潘文忠重申，法規明令禁止現任專職研究人員和大學教師赴陸申請國家經費和任教；國立台北商業大學校長張瑞雄反問，台灣怎麼不想辦法也弄「惠陸」措施招攬大陸人才和資金來台呢？

張瑞雄表示，行院「八大強台措施」對現任大專校院教師有用，但對新出爐的博士和快倒閉學校的教師沒有太大助益；中研院士曾志朗也認為，台灣應該更有自信讓科學家和全世界學術人才合作，何況這是科學家的人權。

中華港澳之友協會16日上午在台北舉辦「中國大陸推動31項惠台措施與兩岸關係」座談會，淡江陸研所專任副教授張五岳表示，「希望兩岸關係走向不斷正循環的良性競爭，而非失去許多發展機會的可能。」

台灣民主基金會副執行長顏建發指出，中共強調要在2050年建構富強的現代化國家，31條措施只是其中一環，台商仍需考慮自身風險；前陸委會副主委高長則表示，「人有兩隻腳，腳在人身上，很難管」，政府不應綁住人才、企業，而應提供完整資訊，告知風險。

大陸學者也有不同看法。華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，台灣當然也可以提「惠陸」政策，藉此展現蔡政府口口聲聲說的「最大善意」；大陸全國人大代表張雄認為，要將同等待遇落實，「不只31條，以後62條都有可能」。

(中國時報)