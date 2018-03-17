物價漲了 政府挨批粉飾太平

北威春季論壇16日舉行，學者批政府以調降CPI權數來粉飾通膨壓力。左起為北威國際集團董事總經理劉憶如、台新投顧總經理李鎮宇，摩根史丹利證券總經理謝嘉豪。（方濬哲攝）

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中國時報
／台北報導

4月起電價確定調漲了！經濟部估計，電價調漲3％後，對消費者物價指數CPI影響約增加0.08％；不過，主計總處日前將電價在消費者物價指數CPI的權數，從2.2％調降至1.27％，學者抨擊，政府以降CPI權數來粉飾太平，但整個決策卻未經深思熟慮，更未顧及民眾感受。

計算公式與民眾感受脫鉤

香港北威集團昨舉辦「利率物價雙漲的2018」，與談人元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源表示，從官方的統計數字來看，台灣還看不出通膨的壓力，但實際上，物價已經上漲得明顯，顯現物價指數的計算公式與民眾感受有明顯脫鉤。

每個人生活離不開電力，梁國源表示，政府技術性選擇調降權數，看似對CPI影響不大，但民眾預期心理會慢慢發酵，很多隱藏的數字是CPI看不見，但民眾卻感受到生活痛苦，例如，外食價格不變，但小籠包卻變少了。

根據主計總處公布的最新統計顯示，今年1、2月CPI平均年增為1.54％，扣除蔬果、能源的核心CPI也僅有1.61％，確實屬於溫和平穩。

衛生紙像礦坑首隻金絲雀

近來民眾瘋搶衛生紙，財信傳媒集團董事長謝金河形容，衛生紙像「礦坑中第1隻金絲雀」，顯現民眾對通膨感受十分強烈，市場只要有一點風吹草動，就瘋狂搶購，但從理性角度來看，衛生紙就算漲3成，占生活支出比例非常小，排隊不見得符合經濟成本。「礦坑中的金絲雀」是礦工將金絲雀放在礦坑中，一旦煤氣外洩，金絲雀會焦躁不安、死亡，作為礦工逃跑的判斷工具，有預警的意思。

劉憶如：別輕忽通膨威力

香港北威國際集團董事總經理劉憶如認為，近1年來新台幣對美元大幅升值，抵銷「輸入性通膨」壓力，國際原物料價格幾乎上漲，因為新台幣升值化解通膨壓力，現在要擔心的是，萬一新台幣不再強勢時，通膨壓力恐怕無法避免。

劉憶如警示，若CPI年增達2％時，銀行存款利率僅1％多一點，台灣將進入負實質利率的經濟體，簡言之，錢存銀行愈來愈薄，對退休族衝擊很大，還延伸所得分配不均等問題，政府對通膨後續威力不可輕忽。

(中國時報)

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