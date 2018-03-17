台電爭取10月電價再漲3％

電價4月調漲3％，但台電表示以今年油價、煤價維持高點走勢來看，10月將爭取再調漲一次3％。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
近年電價調整趨勢

經濟部敲定4月電價調漲3％，但是台電昨表示，仍有逾7％未漲足。以今年油價、煤價恐維持高點走勢來看，10月一定會爭取再調漲一次3％，讓電價全年漲幅達到6％，多少可以彌補虧損。

台電因為燃料成本支出增加，估計今年要多付近600億元發電成本，這次漲3％，等於只回收168億，還有400多億虧損大洞未補。

台電指出，今年油價因為OPEC石油輸出國家減產、俄羅斯也聯合阿拉伯國家行動，估計今年每桶平均價格不會低於60美元。而天然氣與油價連動，油一漲，氣價也會跟著調。至於燃煤因為印度煤出口減少、澳洲有颶風，到夏天又是大陸用煤高峰，目前看來也是很難走跌。

如此看來，下半年台電發電燃料價格壓力是降不下來。台電表示，這次被核定的電價漲幅是10.24％，只反映3％，還有7％左右未漲足。在燃料成本維持高檔情況下，依機制10月還有一次電價調漲機會，到時一定會繼續提出調漲計畫，爭取再漲3％。

經濟部能源局局長林全能說，燃料成本波動起起伏伏，10月是不是還要調漲，要看當時國際成本而定，原則上還是會照電價公式機制走。至於這次電價調漲，經濟部把不漲度數擴及到500度以下，下次電價如調漲是否比照？經濟部次長龔明鑫則說，4月這次是特例，下次還是要看當時狀況。

至於核二2號機下月將再轉發電，台電估計今年可因此省下百億燃料費，因這次趕不及，未被列入電價調整成本計算中。台電說，下次10月應該會列進去，當然可以減輕電價成本壓力，不過還是無法完全抵銷。

(中國時報)

政院注意物價波動 電價再不漲 恐債留子孫

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